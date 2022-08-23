Bloomberg: оператор «Сахалина-2» предложил платить за СПГ рублями

Оператор завода сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2» предложил своим покупателям оплату в российской валюте на случай проблем с долларовыми транзакциями из-за санкций. Об этом пишет агентство Bloomberg.
«Покупатели должны использовать альтернативные валюты, включая рубль, евро, иену или британский фунт стерлингов, если оплата в долларах, установленная в контрактах, не может быть произведена», — пишет агентство со ссылкой на документы оператора. По данным издания, оператор «Сахалина-2» проводит реорганизацию из-за западных санкций в условиях роста спроса на СПГ в мире.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об утверждении нового оператора проекта «Сахалин-2» — ООО «Сахалинская Энергия» с регистрацией в России. Япония имела долю в проекте при прошлом операторе — Sakhalin Energy Investment Company Ltd. Токио заявляло о намерениях сохранить свое участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», последний их которых обеспечивает почти 9% всего импортируемого в страну СПГ.
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