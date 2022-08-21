В «Авито работа» составили топ высокооплачиваемых вакансий в РФ

21 августа 2022 в 18:28 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге ищут менеджера с зарплатой без верхнего предела Фото: Денис Моргунов © URA.RU Работу с самой высокой зарплатой можно найти менеджером по продажам в Екатеринбурге, в Казани риелтором, и мастером по ремонту компьютеров в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в подборке сервиса «Авито работа», составленную для URA.RU. «В Екатеринбурге компании по поставкам грузовой, строительной и полуприцепной техники нужен грамотный менеджер, который будет расширять клиентскую базу, вести переговоры, заключать соглашения и в итоге успешно выполнять планы продаж. Его доход будет складываться из фиксированной части и процентов от сделок, достигая в удачные месяцы 300 000 рублей и далее без верхнего предела», — сообщают в «Авито». На втором месте — Казань. Работодатель отмечает, что зарплата сотрудника будет зависеть от его степени везения. «В вакансии риелтора указана максимальная зарплата до 350 000 рублей. Размер дохода агента недвижимости зависит от его умения вести переговоры и убеждать собеседника, аргументировать и отстаивать свою позицию, а еще от везения и благосклонности фортуны», — говорят данные платформы. Третью строчку занял Санкт-Петербург, где опытному мастеру по ремонту компьютеров и ноутбуков обещают зарплату от 110 000 до 260 000 рублей. Далее в списке — вакансия автомаляра—жестянщика в Краснодаре. Там обещают платить до 200 000 рублей в месяц. На пятом месте оказалось место флеболога с зарплатой от 100 000 до 200 000 рублей В Санкт-Петербурге. Следующим в топе стоит программист 1С в Москве со среднемесячным заработком от 170 000 до 190 000 рублей. Точный размер зарплаты будет обсуждаться на собеседовании. Интернет-маркетолог, SMM специалист в Люберцах сможет получать от 100 000 до 150 000 рублей ежемесячно. Восьмое место по уровню заработка у вакансии заместителя генерального директора по технологиям и качеству в Тюмени с зарплатой от 130 000 до 140 000 рублей. На девятой строке — главный бухгалтер в Севастополе. Обещают платить не менее 120 тысяч рублей. Замыкает топ менеджер продюсерского центра в Краснодаре (110 тысяч рублей). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Работу с самой высокой зарплатой можно найти менеджером по продажам в Екатеринбурге, в Казани риелтором, и мастером по ремонту компьютеров в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в подборке сервиса «Авито работа», составленную для URA.RU. «В Екатеринбурге компании по поставкам грузовой, строительной и полуприцепной техники нужен грамотный менеджер, который будет расширять клиентскую базу, вести переговоры, заключать соглашения и в итоге успешно выполнять планы продаж. Его доход будет складываться из фиксированной части и процентов от сделок, достигая в удачные месяцы 300 000 рублей и далее без верхнего предела», — сообщают в «Авито». На втором месте — Казань. Работодатель отмечает, что зарплата сотрудника будет зависеть от его степени везения. «В вакансии риелтора указана максимальная зарплата до 350 000 рублей. Размер дохода агента недвижимости зависит от его умения вести переговоры и убеждать собеседника, аргументировать и отстаивать свою позицию, а еще от везения и благосклонности фортуны», — говорят данные платформы. Третью строчку занял Санкт-Петербург, где опытному мастеру по ремонту компьютеров и ноутбуков обещают зарплату от 110 000 до 260 000 рублей. Далее в списке — вакансия автомаляра—жестянщика в Краснодаре. Там обещают платить до 200 000 рублей в месяц. На пятом месте оказалось место флеболога с зарплатой от 100 000 до 200 000 рублей В Санкт-Петербурге. Следующим в топе стоит программист 1С в Москве со среднемесячным заработком от 170 000 до 190 000 рублей. Точный размер зарплаты будет обсуждаться на собеседовании. Интернет-маркетолог, SMM специалист в Люберцах сможет получать от 100 000 до 150 000 рублей ежемесячно. Восьмое место по уровню заработка у вакансии заместителя генерального директора по технологиям и качеству в Тюмени с зарплатой от 130 000 до 140 000 рублей. На девятой строке — главный бухгалтер в Севастополе. Обещают платить не менее 120 тысяч рублей. Замыкает топ менеджер продюсерского центра в Краснодаре (110 тысяч рублей).