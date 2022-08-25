Число стран, выступающих против СВО на Украине, снизилось втрое

Сейчас осталось 54 страны, которые призывают Россию прекратить спецоперацию
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Количество стран, которые выступают против проведения специальной операции на Украине, снизилось втрое — до 54. Такие результаты показало последнее голосование в ООН по резолюции, призывающей Россию прекратить спецоперацию.
«„За“ резолюцию проголосовали 54 страны. На голосовании 2 марта резолюцию поддержала 141 страна», — следует из данных на сайте ООН.
Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее основная задача — защитить жителей Донбасса от украинских националистов. В Минобороны РФ отметили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.
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