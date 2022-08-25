Число стран, выступающих против СВО на Украине, снизилось втрое

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, бтр, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, народная милиция, комендатура, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
Сейчас осталось 54 страны, которые призывают Россию прекратить спецоперацию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Количество стран, которые выступают против проведения специальной операции на Украине, снизилось втрое — до 54. Такие результаты показало последнее голосование в ООН по резолюции, призывающей Россию прекратить спецоперацию.

«„За“ резолюцию проголосовали 54 страны. На голосовании 2 марта резолюцию поддержала 141 страна», — следует из данных на сайте ООН.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее основная задача — защитить жителей Донбасса от украинских националистов. В Минобороны РФ отметили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.

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Количество стран, которые выступают против проведения специальной операции на Украине, снизилось втрое — до 54. Такие результаты показало последнее голосование в ООН по резолюции, призывающей Россию прекратить спецоперацию. «„За“ резолюцию проголосовали 54 страны. На голосовании 2 марта резолюцию поддержала 141 страна», — следует из данных на сайте ООН. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее основная задача — защитить жителей Донбасса от украинских националистов. В Минобороны РФ отметили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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