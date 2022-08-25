Число стран, выступающих против СВО на Украине, снизилось втрое

25 августа 2022 в 17:16 Размер текста - 17 +

Сейчас осталось 54 страны, которые призывают Россию прекратить спецоперацию Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Количество стран, которые выступают против проведения специальной операции на Украине, снизилось втрое — до 54. Такие результаты показало последнее голосование в ООН по резолюции, призывающей Россию прекратить спецоперацию. «„За“ резолюцию проголосовали 54 страны. На голосовании 2 марта резолюцию поддержала 141 страна», — следует из данных на сайте ООН. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее основная задача — защитить жителей Донбасса от украинских националистов. В Минобороны РФ отметили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.

Количество стран, которые выступают против проведения специальной операции на Украине, снизилось втрое — до 54. Такие результаты показало последнее голосование в ООН по резолюции, призывающей Россию прекратить спецоперацию. «„За“ резолюцию проголосовали 54 страны. На голосовании 2 марта резолюцию поддержала 141 страна», — следует из данных на сайте ООН. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Глава государства заявил, что ее основная задача — защитить жителей Донбасса от украинских националистов. В Минобороны РФ отметили, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирного населения.