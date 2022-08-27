Глава МИД Венгрии: мир состоит не только из США и Европы

28 августа 2022 в 00:30 Размер текста - 17 +

В Венгрии обвинили США и Европу в нехватке уважения к другим странам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Мир состоит не только из Соединенных Штатов Америки и Европы, либеральной политике недостает уважения к другим государствам. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. «Мир состоит не только из Америки и Европы <…> Атмосфера в мире за пределами Америки и Европы совершенно, полностью другая, чем о ней здесь, в Европе, пишут либеральные СМИ <…> », — сказал Сийярто, выступая на общественном форуме «Транзит» в городе Тихань. Его слова при водит РИА «Новости». Сийярто добавил, что Венгрия не одинока в своем сопротивлении введению санкций против энергоносителей из РФ, однако другие страны под влиянием «либерального мейнстрима» не осмеливаются проводить политику, основанную на собственных интересах. «В мире серьезно относятся к тому, кто говорит искренне, правдиво и прямо и кто действует в соответствии с национальными интересами», — заключил он. США и страны Европы ввели масштабные санкции против России на фоне специальной операции по демилитаризации Украины. Венгрия осталось в стороне от антироссийских ограничений. В частности, Будапешт отказался ограничивать выдачу виз россиянам. Премьер Венгрии Виктор Орбан счел политику Запада в отношении Москвы провальной. То, что ограничения ЕС нанесли больший вред странам-участницам объединения, нежели самой России, признавали и в Еврокомиссии.

Мир состоит не только из Соединенных Штатов Америки и Европы, либеральной политике недостает уважения к другим государствам. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. «Мир состоит не только из Америки и Европы <…> Атмосфера в мире за пределами Америки и Европы совершенно, полностью другая, чем о ней здесь, в Европе, пишут либеральные СМИ <…> », — сказал Сийярто, выступая на общественном форуме «Транзит» в городе Тихань. Его слова при водит РИА «Новости». Сийярто добавил, что Венгрия не одинока в своем сопротивлении введению санкций против энергоносителей из РФ, однако другие страны под влиянием «либерального мейнстрима» не осмеливаются проводить политику, основанную на собственных интересах. «В мире серьезно относятся к тому, кто говорит искренне, правдиво и прямо и кто действует в соответствии с национальными интересами», — заключил он. США и страны Европы ввели масштабные санкции против России на фоне специальной операции по демилитаризации Украины. Венгрия осталось в стороне от антироссийских ограничений. В частности, Будапешт отказался ограничивать выдачу виз россиянам. Премьер Венгрии Виктор Орбан счел политику Запада в отношении Москвы провальной. То, что ограничения ЕС нанесли больший вред странам-участницам объединения, нежели самой России, признавали и в Еврокомиссии.