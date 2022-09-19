Президент США неуважительно отнесся к похоронам Елизаветы II
Президент США Джо Байден рассмеялся на похоронах Елизаветы II, проявив неуважение. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.
По сообщению СМИ, американский глава проигнорировал просьбу приехать на похороны на своем личном авто и из-за этого создал пробку на дороге. На замечания он отреагировал смехом. Кроме того, он безответственно отнесся к собственной речи по поводу кончины Елизаветы II. Байден переписывал соболезнования с собственной заготовки.
Ранее сообщалось, что Джо Байден приедет проститься с королевой Елизаветой II. Он собирался прибыть без своей личной делегации. Похороны королевы Елизаветы II проходят 19 сентября, пишет RT.
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