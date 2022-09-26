Asia Times: Путин послал Западу тайные сигналы в речи о мобилизации 26 сентября 2022 в 17:53 Размер текста - 17 + Путин намекнул Западу на возможность полной мобилизации в России, сообщают СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин дал Западу три тайных сигнала по поводу угрозы ядерной войны, предстоящей полной мобилизации и независимости республик Донбасса. Статью об этом опубликовало китайское интернет-издание Asia Times. «Во-первых, угроза ядерной войны является реальной и серьезной. Во-вторых, частичная мобилизация и быстрое изменение законов о военном дезертирстве являются признаком намерений и несговорчивости и ступенькой к полной мобилизации. И, в-третьих, признание независимости Донецка и Луганска Россией не подлежит обсуждению», — говорится в статье. Президент РФ подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. До этого глава государства утвердил пакет поправок в Уголовный кодекс РФ, касающиеся военной службы. Теперь тюремным сроком будет наказываться дезертирство, мародерство и отказ выполнять приказы командования, сообщает Life . Президент России Владимир Путин дал Западу три тайных сигнала по поводу угрозы ядерной войны, предстоящей полной мобилизации и независимости республик Донбасса. Статью об этом опубликовало китайское интернет-издание Asia Times. «Во-первых, угроза ядерной войны является реальной и серьезной. Во-вторых, частичная мобилизация и быстрое изменение законов о военном дезертирстве являются признаком намерений и несговорчивости и ступенькой к полной мобилизации. И, в-третьих, признание независимости Донецка и Луганска Россией не подлежит обсуждению», — говорится в статье. Президент РФ подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. До этого глава государства утвердил пакет поправок в Уголовный кодекс РФ, касающиеся военной службы. Теперь тюремным сроком будет наказываться дезертирство, мародерство и отказ выполнять приказы командования, сообщает Life. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям