Asia Times: Путин послал Западу тайные сигналы в речи о мобилизации

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Путин намекнул Западу на возможность полной мобилизации в России, сообщают СМИ Фото:
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Президент России Владимир Путин дал Западу три тайных сигнала по поводу угрозы ядерной войны, предстоящей полной мобилизации и независимости республик Донбасса. Статью об этом опубликовало китайское интернет-издание Asia Times.

«Во-первых, угроза ядерной войны является реальной и серьезной. Во-вторых, частичная мобилизация и быстрое изменение законов о военном дезертирстве являются признаком намерений и несговорчивости и ступенькой к полной мобилизации. И, в-третьих, признание независимости Донецка и Луганска Россией не подлежит обсуждению», — говорится в статье.

Президент РФ подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. До этого глава государства утвердил пакет поправок в Уголовный кодекс РФ, касающиеся военной службы. Теперь тюремным сроком будет наказываться дезертирство, мародерство и отказ выполнять приказы командования, сообщает Life.

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Президент России Владимир Путин дал Западу три тайных сигнала по поводу угрозы ядерной войны, предстоящей полной мобилизации и независимости республик Донбасса. Статью об этом опубликовало китайское интернет-издание Asia Times. «Во-первых, угроза ядерной войны является реальной и серьезной. Во-вторых, частичная мобилизация и быстрое изменение законов о военном дезертирстве являются признаком намерений и несговорчивости и ступенькой к полной мобилизации. И, в-третьих, признание независимости Донецка и Луганска Россией не подлежит обсуждению», — говорится в статье. Президент РФ подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября. До этого глава государства утвердил пакет поправок в Уголовный кодекс РФ, касающиеся военной службы. Теперь тюремным сроком будет наказываться дезертирство, мародерство и отказ выполнять приказы командования, сообщает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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