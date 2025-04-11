Экс-губернатора Севастополя и его брата приговорили в Лондоне

Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и его брат были приговорены судом в Лондоне за обход британских санкций. Первый получил срок в 3 года и 4 месяца тюрьмы, второй — 1 год и 3 месяца тюрьмы условно.
«Суд в Лондоне приговорил экс-губернатора Севастополя Овсянникова к 3 годам и 4 месяцам тюрьмы за обход британских санкций», — пишет ТАСС. Его брату же дали 1 год 3 месяца условно за оказание помощи.
Дмитрий Овсянников, бывший губернатор Севастополя, был назначен на эту должность в 2016 году и пробыл в ней до 2019 года. После ухода с поста губернатора, он вернулся в Минпромторг, но покинул госслужбу в 2020 году после скандала в аэропорту Ижевска.
Овсянникова задержали 22 января 2022 года по подозрению в отмывании денег. С 2017 по 2022 год он был под санкциями Великобритании, которые в 2022 году были аннулированы, но позже Лондон продлил их. В январе 2023 года он получил британский паспорт и предоставил недостоверные данные для открытия банковского счета, на который его супруга перевела 76 тысяч стерлингов, передает «Национальная служба новостей».
В марте по его делу состоялось судебное заседание. Следствие обвинило его и его семью в нарушении санкций при покупке автомобиля Mercedes Benz и оплате обучения детей в частной школе. Подсудимые вину не признали.
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