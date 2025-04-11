Центробанк опроверг информацию о лимите в 50 тысяч для снятия наличных

Центробанк опроверг информацию о лимите в 50 тысяч рублей для снятия наличных, который якобы будет введен с 1 сентября. В telegram-канале ЦБ такие сведения названия мифом.
«Это очередной миф», — ответили в банке на вопрос читателей telegram-канала. Ранее появились слухи, что с 1 сентября можно будет снимать не более 50 тысяч рублей наличными в сутки.
Ограничение выдачи наличных возможно, если появятся подозрения или доказательства, что человек снимает наличность под влиянием мошенников. Такие проверки, согласно законодательству, банки обязаны проводить с 1 сентября 2025 года. Прежде чем выдать наличные через банкомат, в банке проверят, не замешаны ли тут мошенники. У каждого банка есть перечень признаков таких операций.
Также банки могут ограничить выдачу наличных через банкоматы на сумму не более 100 тысяч рублей в месяц. Это касается людей, которые попали в базу данных ЦБ РФ о мошеннических операциях. Мера направлена против вывода и обналичивания похищенных денег.
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