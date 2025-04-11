Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров резко высказался о новом учебнике по истории для 11 классов, выпущенном на Украине, где говорится, что при президенте Владимире Зеленском было построено около 500 мостов. Он назвал это «несусветной чушью», добавив, что прямо сейчас в аварийном состоянии находятся множества мостов в стране, в том числе в столице.
«В новом учебнике по истории Украины для 11 класса, который выпустил киевский режим, сказано, что Зеленский якобы построил 500 мостов в Украине. Кто в эту чушь и чепуху поверит? Когда в Киеве, в столице, у него под носом в аварийном состоянии находятся и мост Патона, и Метромост», — написал Азаров в своем telegram-канале.
Кроме того, по словам украинского экс-премьера, в новом учебнике также говорится о строительстве 14 тысяч километров дорог при Зеленском. Однако данную информацию Азаров считает неправдой. Он подчеркнул, что строительные мощности Украины не позволяют осуществить такой объем работ за относительно короткий срок. О
Он подчеркнул, что реально возможно построить лишь 2000 километров в год, и это максимальные возможности страны. По его словам, это просто ложь. Он также добавил, что даже если Украине предоставят 100 миллиардов долларов на восстановление, у страны не хватит трудовых ресурсов для их освоения, тогда как украсть эти средства можно.
Ранее URA.RU писало, что в украинских школах ученикам 11-х классов выдали обновленные учебники по истории, в которых положительно оцениваются инициативы президента Владимира Зеленского. В новых пособиях описываются события 2019-2024 годов, включая его президентский срок, который называется «Реформаторская деятельность». Учебники также отмечают проект «Большая стройка», благодаря которому построено почти 14 тысяч километров дорог и возведено около 500 мостов. Однако коррупционные скандалы, связанные с этой программой, в учебниках не упоминаются.
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