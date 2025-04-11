Зеленая или коричневая: диетолог объяснила, какую гречку нужно есть

Зеленая гречка — популярный тренд среди поклонников ЗОЖ. Многие уверены, что она гораздо полезнее традиционной коричневой крупы. Так ли это — URA.RU рассказала диетолог и нутрициолог Анна Ивашкевич.
Чем зеленая гречка отличается от обычной
Зеленая гречка — это та же самая гречневая крупа, но в необжаренном виде. В отличие от привычной коричневой гречки, зеленая не проходит термическую обработку, благодаря чему сохраняет больше полезных веществ, ферментов и антиоксидантов. Поэтому зеленая гречка популярна среди сторонников здорового питания.
Обычная гречка приобретает коричневый оттенок в результате обжарки, что делает ее вкус насыщеннее, а срок хранения — дольше. Однако высокая температура разрушает часть витаминов и снижает активность ферментов.
Состав зеленой гречки: витамины и минералы
Зеленая гречка богата витаминами группы B, которые поддерживают работу нервной системы и обмен веществ. В ее составе также есть:
- Магний – укрепляет сердце и сосуды, помогает бороться со стрессом.
- Железо – участвует в кроветворении и предотвращает анемию.
- Цинк и селен – поддерживают иммунитет и помогают коже оставаться здоровой.
- Антиоксиданты – защищают клетки от повреждений и замедляют процессы старения.
Польза зеленой гречки: мнение диетолога
Диетолог и нутрициолог Анна Ивашкевич отмечает, что зеленая гречка положительно влияет на пищеварение и способствует мягкому детоксу организма.
«Плюсы зеленой гречки — она хорошо улучшает пищеварение кишечника. Однако из-за того, что она не ферментирована и не обжарена, у некоторых людей может вызывать слабительный эффект», — предупредила эксперт URA.RU.
Кроме того, по словам Ивашкевич, в зеленой гречке содержится железо, магний, селен и цинк, которые укрепляют иммунную систему.
По антиоксидантным свойствам зеленая гречка превосходит обжаренную. Благодаря этому она помогает снизить уровень свободных радикалов в организме и уменьшает воспалительные процессы.
Вред зеленой гречки
Многие запаривают зеленую гречку, считая, что так сохраняют ее полезные свойства. Однако есть нюанс.
«Когда зеленую гречку заливают водой на длительное время (например, на ночь или более шести часов), на поверхности крупы иногда может образовываться тонкая пленка, слизь и даже начинать развиваться микроорганизмы (живая микрофлора). Это связано с тем, что в необжаренной крупе сохраняются живые ферменты и микроорганизмы, которые при контакте с водой начинают активизироваться», — рассказала специалист.
Появление такой пленки или микрофлоры не означает, что гречка испортилась или стала некачественной, добавила диетолог. Напротив, это свидетельствует о натуральности и естественности продукта — в гречке действительно есть живые ферменты и микроорганизмы.
Однако есть нюанс: употреблять такую гречку следует с осторожностью. Если человек не привык к подобным продуктам, его пищеварительная система может отреагировать отрицательно, вызвав дискомфорт, вздутие или расстройство пищеварения.
Какая гречка полезнее: зеленая или обычная
Диетолог подчеркивает, что выбор зависит от личных приоритетов потребителя.
«Если главная цель — максимальная польза и наличие живых ферментов, то лучше выбрать зеленую. Если же важнее вкус и удобство приготовления, то подойдет традиционная коричневая гречка, — объясняет Ивашкевич. — По содержанию белка они практически равны. В зеленой гречке витаминов и антиоксидантов больше, но разница не в разы».
Калорийность зеленой гречки
Калорийность зеленой гречки почти такая же, как у обжаренной — около 310–330 ккал на 100 граммов сухого продукта. Однако при проращивании этот показатель уменьшается, так как часть углеводов расходуется на рост проростков.
Как варить зеленую гречку
Если вы предпочитаете традиционный способ приготовления, то варить зеленую гречку нужно так:
- Пропорции: 1 часть гречки на 2 части воды.
- Время варки: 10–15 минут после закипания.
- Процесс: Промойте гречку под холодной водой. Залейте ее водой в кастрюле, поставьте на средний огонь. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума и варите под крышкой. Когда вода полностью впитается, выключите огонь и дайте настояться 5–10 минут.
Чтобы сохранить больше полезных веществ, можно не доводить до полного размягчения, а оставить немного упругими зерна.
Как выбрать качественную зеленую гречку
При покупке зеленой гречки важно обратить внимание на ее цвет — он должен быть светло-зеленым, без темных примесей. Запах должен быть нейтральным, без затхлости и горечи. Лучше выбирать продукт в герметичной упаковке, так как при неправильном хранении в крупе могут развиваться микроорганизмы.
Рецепты с зеленой гречкой
Салат с зеленой гречкой и овощами
Ингредиенты:
- 100 г зеленой гречки
- 1 огурец
- 1 помидор
- половина авокадо
- Зелень (укроп, петрушка)
- Оливковое масло, лимонный сок
Приготовление: Сварите крупу, нарежьте овощи и зелень. Смешайте с гречкой, заправьте маслом и лимонным соком.
Гречневое смузи с бананом
Ингредиенты:
- 50 г пророщенной зеленой гречки
- 1 банан
- 200 мл растительного молока
- 1 ч. л. меда
Приготовление: Взбейте все ингредиенты в блендере до однородной массы. Подавайте охлажденным.
Зеленая гречка с грибами и овощами
Ингредиенты:
- 150 г зеленой гречки
- 100 г шампиньонов
- 1 морковь
- 1 луковица
- Специи по вкусу
Приготовление: гречку запарьте кипятком на 20 минут. Обжарьте грибы с луком и морковью. Добавьте гречку, перемешайте и готовьте ещё 5 минут.
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