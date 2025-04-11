Путин призвал учитывать опыт СВО при подготовке военных моряков

Программы по подготовке военных моряков должны учитывать не только современную тактику ведения боевых действий, но и опыт специальной военной операции. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Основу программ подготовки военных моряков должны составлять современная стратегия и тактика ведения боевых действий, в том числе с учетом опыта специальной военной операции», — заявил Путин на совещании по развитию Военно-морского флота РФ. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
На этом же совещании Путин заявил, что в ближайшие 10 лет в развитие Военно-морского флота РФ будет вложено 8,4 триллиона рублей. Средства будут направлены на строительство новых кораблей для укрепления боевого потенциала флота и повышения его способности выполнять разнообразные задачи.
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