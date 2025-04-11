Путин призвал учитывать опыт СВО при подготовке военных моряков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин заявил, что опыт СВО должен учитываться при разработке тактики действий ВМФ РФ
Путин заявил, что опыт СВО должен учитываться при разработке тактики действий ВМФ РФ Фото:

Программы по подготовке военных моряков должны учитывать не только современную тактику ведения боевых действий, но и опыт специальной военной операции. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Основу программ подготовки военных моряков должны составлять современная стратегия и тактика ведения боевых действий, в том числе с учетом опыта специальной военной операции», — заявил Путин на совещании по развитию Военно-морского флота РФ. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». 

На этом же совещании Путин заявил, что в ближайшие 10 лет в развитие Военно-морского флота РФ будет вложено 8,4 триллиона рублей. Средства будут направлены на строительство новых кораблей для укрепления боевого потенциала флота и повышения его способности выполнять разнообразные задачи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Программы по подготовке военных моряков должны учитывать не только современную тактику ведения боевых действий, но и опыт специальной военной операции. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Основу программ подготовки военных моряков должны составлять современная стратегия и тактика ведения боевых действий, в том числе с учетом опыта специальной военной операции», — заявил Путин на совещании по развитию Военно-морского флота РФ. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».  На этом же совещании Путин заявил, что в ближайшие 10 лет в развитие Военно-морского флота РФ будет вложено 8,4 триллиона рублей. Средства будут направлены на строительство новых кораблей для укрепления боевого потенциала флота и повышения его способности выполнять разнообразные задачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...