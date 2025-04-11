У подростка из Подмосковья выросли 14 лишних зубов

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Врачи удалили подростку 14 лишних зубов (архивное фото)
Врачи удалили подростку 14 лишних зубов (архивное фото) Фото:

В Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля врачи обнаружили 14 лишних зубов у 15-летнего подростка, который поступил к ним на плановое лечение из-за неправильного прикуса. Ему была проведена операция по их удалению под общей анестезией. 

«Такая врожденная патология мешала здоровому формированию прикуса и вызывала ретенцию, задержку роста средних зубов. Под общей анестезией мы провели мальчику операцию по удалению зубов», — заявил челюстно-лицевой хирург Сергей Вардугин. Его слова приводит издание «Подмосковье сегодня».

После операции специалисты отметили, что хирургическое вмешательство прошло успешно, и сейчас подросток готовится к выписке. В дальнейшем ему предстоит пройти курс консервативного лечения у ортодонта, который поможет окончательно скорректировать прикус.

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В Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля врачи обнаружили 14 лишних зубов у 15-летнего подростка, который поступил к ним на плановое лечение из-за неправильного прикуса. Ему была проведена операция по их удалению под общей анестезией.  «Такая врожденная патология мешала здоровому формированию прикуса и вызывала ретенцию, задержку роста средних зубов. Под общей анестезией мы провели мальчику операцию по удалению зубов», — заявил челюстно-лицевой хирург Сергей Вардугин. Его слова приводит издание «Подмосковье сегодня». После операции специалисты отметили, что хирургическое вмешательство прошло успешно, и сейчас подросток готовится к выписке. В дальнейшем ему предстоит пройти курс консервативного лечения у ортодонта, который поможет окончательно скорректировать прикус.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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