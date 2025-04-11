У подростка из Подмосковья выросли 14 лишних зубов

В Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля врачи обнаружили 14 лишних зубов у 15-летнего подростка, который поступил к ним на плановое лечение из-за неправильного прикуса. Ему была проведена операция по их удалению под общей анестезией.
«Такая врожденная патология мешала здоровому формированию прикуса и вызывала ретенцию, задержку роста средних зубов. Под общей анестезией мы провели мальчику операцию по удалению зубов», — заявил челюстно-лицевой хирург Сергей Вардугин. Его слова приводит издание «Подмосковье сегодня».
После операции специалисты отметили, что хирургическое вмешательство прошло успешно, и сейчас подросток готовится к выписке. В дальнейшем ему предстоит пройти курс консервативного лечения у ортодонта, который поможет окончательно скорректировать прикус.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.