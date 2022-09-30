Путин: западные политики врут как Геббельс

Путин: правду на Западе утопили в океане фейков

30 сентября 2022 в 17:46 Размер текста - 17 +

Путин уличил Запад во лжи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мировые элиты не собираются искать выхода из многолетнего экономического кризиса, который возник по вине западных политиков задолго до СВО на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления в Кремле. Правду на Западе утопили в океане фейков. Врут как Геббельс! Но людей накормить долларами и евро нельзя. Ими нельзя обогреть жилище. Этими надутыми капитализациями никого не обогреешь. Продовольствие нужно! Энергоносители нужны. Поэтому они убеждают своих сограждан меньше есть, реже мыться», — заявил Путин.

Мировые элиты не собираются искать выхода из многолетнего экономического кризиса, который возник по вине западных политиков задолго до СВО на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления в Кремле. Правду на Западе утопили в океане фейков. Врут как Геббельс! Но людей накормить долларами и евро нельзя. Ими нельзя обогреть жилище. Этими надутыми капитализациями никого не обогреешь. Продовольствие нужно! Энергоносители нужны. Поэтому они убеждают своих сограждан меньше есть, реже мыться», — заявил Путин.