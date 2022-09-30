Путин: западные политики врут как Геббельс

Путин: правду на Западе утопили в океане фейков
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Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин уличил Запад во лжи Фото:

Мировые элиты не собираются искать выхода из многолетнего экономического кризиса, который возник по вине западных политиков задолго до СВО на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления в Кремле.

Правду на Западе утопили в океане фейков. Врут как Геббельс! Но людей накормить долларами и евро нельзя. Ими нельзя обогреть жилище. Этими надутыми капитализациями никого не обогреешь. Продовольствие нужно! Энергоносители нужны. Поэтому они убеждают своих сограждан меньше есть, реже мыться», — заявил Путин.

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Мировые элиты не собираются искать выхода из многолетнего экономического кризиса, который возник по вине западных политиков задолго до СВО на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления в Кремле. Правду на Западе утопили в океане фейков. Врут как Геббельс! Но людей накормить долларами и евро нельзя. Ими нельзя обогреть жилище. Этими надутыми капитализациями никого не обогреешь. Продовольствие нужно! Энергоносители нужны. Поэтому они убеждают своих сограждан меньше есть, реже мыться», — заявил Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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