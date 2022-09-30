Путин: западные политики врут как Геббельс

Путин уличил Запад во лжи
Мировые элиты не собираются искать выхода из многолетнего экономического кризиса, который возник по вине западных политиков задолго до СВО на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления в Кремле.
Правду на Западе утопили в океане фейков. Врут как Геббельс! Но людей накормить долларами и евро нельзя. Ими нельзя обогреть жилище. Этими надутыми капитализациями никого не обогреешь. Продовольствие нужно! Энергоносители нужны. Поэтому они убеждают своих сограждан меньше есть, реже мыться», — заявил Путин.
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