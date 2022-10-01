Боррель: после референдумов окончание конфликта РФ и Украины невозможно

Завершение конфликта на Украине становится почти невозможным после вхождения в состав России освобожденных территорий. Такое мнение высказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанскому телеканалу 24 Horas.
«Никто не признает вхождение этих территорий. Данное решение делает практически невозможным, чтобы конфликт завершился», — заявил Боррель. Информацию передает ТАСС. Он также призвал и дальше поддерживать Украину оружием, но не вмешиваться напрямую в боевые действия.
Ранее в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России, сообщает «Невские новости». Большинство жителей высказались «за». Затем президент РФ Владимир Путин подписал указ о вступлении территорий в состав России. Однако в ООН отказались признавать итоги референдумов.
Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Евросоюз и другие западные страны поддерживают Украину в этом конфликте и поставляют туда оружие. В Кремле заявляли, что это угрожает безопасности континента.
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Завершение конфликта на Украине становится почти невозможным после вхождения в состав России освобожденных территорий. Такое мнение высказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанскому телеканалу 24 Horas. «Никто не признает вхождение этих территорий. Данное решение делает практически невозможным, чтобы конфликт завершился», — заявил Боррель. Информацию передает ТАСС. Он также призвал и дальше поддерживать Украину оружием, но не вмешиваться напрямую в боевые действия. Ранее в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России, сообщает «Невские новости». Большинство жителей высказались «за». Затем президент РФ Владимир Путин подписал указ о вступлении территорий в состав России. Однако в ООН отказались признавать итоги референдумов. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Евросоюз и другие западные страны поддерживают Украину в этом конфликте и поставляют туда оружие. В Кремле заявляли, что это угрожает безопасности континента.