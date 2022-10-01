Боррель: после референдумов окончание конфликта РФ и Украины невозможно

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, последствия, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, разрушения, обстрел, народная милиция, комендатура, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
В ЕС высказались о возможности завершения конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Завершение конфликта на Украине становится почти невозможным после вхождения в состав России освобожденных территорий. Такое мнение высказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанскому телеканалу 24 Horas.

«Никто не признает вхождение этих территорий. Данное решение делает практически невозможным, чтобы конфликт завершился», — заявил Боррель. Информацию передает ТАСС. Он также призвал и дальше поддерживать Украину оружием, но не вмешиваться напрямую в боевые действия.

Ранее в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России, сообщает «Невские новости». Большинство жителей высказались «за». Затем президент РФ Владимир Путин подписал указ о вступлении территорий в состав России. Однако в ООН отказались признавать итоги референдумов.

Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Евросоюз и другие западные страны поддерживают Украину в этом конфликте и поставляют туда оружие. В Кремле заявляли, что это угрожает безопасности континента.

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Завершение конфликта на Украине становится почти невозможным после вхождения в состав России освобожденных территорий. Такое мнение высказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанскому телеканалу 24 Horas. «Никто не признает вхождение этих территорий. Данное решение делает практически невозможным, чтобы конфликт завершился», — заявил Боррель. Информацию передает ТАСС. Он также призвал и дальше поддерживать Украину оружием, но не вмешиваться напрямую в боевые действия. Ранее в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России, сообщает «Невские новости». Большинство жителей высказались «за». Затем президент РФ Владимир Путин подписал указ о вступлении территорий в состав России. Однако в ООН отказались признавать итоги референдумов. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Евросоюз и другие западные страны поддерживают Украину в этом конфликте и поставляют туда оружие. В Кремле заявляли, что это угрожает безопасности континента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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