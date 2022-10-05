В США высмеяли Байдена из-за важного решения ОПЕК+ по добыче нефти

В США назвали Байдена «полным дураком» из-за решения ОПЕК о сокращении добычи нефти

06 октября 2022 в 06:39 Размер текста - 17 +

Обозреватель Fox News Пирро высмеяла Джо Байдена после решения ОПЕК+ снизить добычу нефти Фото: Patrick Semansky AP/TASS Американский президент Джо Байден оказался «полным дураком» после решения стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Об этом заявила обозреватель Жанин Пирро. Она напомнила, как Байден «умолял» Саудовскую Аравию не сокращать производство нефти. «Сейчас президент [США Джо] Байден выглядит полным дураком. Вспомните, как три месяца назад он подлизывался к саудитам и отбивал кулаки на Ближнем Востоке, умоляя их об увеличении добычи нефти», — заявила обозреватель Fox News Пирро. Видеозапись опубликована на YouTube. Ранее ОПЕК+ согласился на сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. По данным СМИ, Белый дом уже пытался убедить некоторых участников альянса, в частности Саудовскую Аравию, не сокращать производство нефти. Там посчитали, что это может привести к заметному росту цен на топливо, пишет RT.

Американский президент Джо Байден оказался «полным дураком» после решения стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Об этом заявила обозреватель Жанин Пирро. Она напомнила, как Байден «умолял» Саудовскую Аравию не сокращать производство нефти. «Сейчас президент [США Джо] Байден выглядит полным дураком. Вспомните, как три месяца назад он подлизывался к саудитам и отбивал кулаки на Ближнем Востоке, умоляя их об увеличении добычи нефти», — заявила обозреватель Fox News Пирро. Видеозапись опубликована на YouTube. Ранее ОПЕК+ согласился на сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. По данным СМИ, Белый дом уже пытался убедить некоторых участников альянса, в частности Саудовскую Аравию, не сокращать производство нефти. Там посчитали, что это может привести к заметному росту цен на топливо, пишет RT.