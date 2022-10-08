«Единая Россия» поможет застрявшим в Крыму туристам вернуться домой

Добровольцы от партии «Единая Россия» и организации «Молодая гвардия» будут оказывать помощь в налаживании переправы через Керченский пролив. Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Волонтеры будут помогать МЧС и региональным властям в организации работы переправы и оказывать любую другую необходимую помощь», — написал в своем telegram-канале Турчак. Он добавил, что добровольцы отправятся из Москвы, Ростова и Краснодара. Сегодня первые 50 волонтеров уже прибудут на место.
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Добровольцы от партии «Единая Россия» и организации «Молодая гвардия» будут оказывать помощь в налаживании переправы через Керченский пролив. Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Волонтеры будут помогать МЧС и региональным властям в организации работы переправы и оказывать любую другую необходимую помощь», — написал в своем telegram-канале Турчак. Он добавил, что добровольцы отправятся из Москвы, Ростова и Краснодара. Сегодня первые 50 волонтеров уже прибудут на место. Сегодня 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв, из-за которого движение по мосту было приостановлено. Сразу после происшествия было принято решение о налаживании переправы через Керченский пролив.