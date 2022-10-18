В Литве пообещали сделать все для вступления Украины в НАТО 18 октября 2022 в 18:47 Размер текста - 17 + По словам Павильониса, в случае отклонения НАТО заявки Украины на вступление возникает угроза безопасности Литвы Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Литва должна приложить все усилия, чтобы НАТО одобрило заявку Украины на вступление в альянс. С таким заявлением выступил член комитетов Сейма по иностранным и европейским делам Жигимантас Павильонис. «Литва должна сделать все, чтобы Альянс благосклонно отнесся к членству Украины, и чтобы присоединение состоялось», — передает Delfi слова Павильониса. Он добавил, что в противном случае возникнет угроза безопасности Литвы. Ранее в НАТО ушли от ответа на вопрос о сроках принятия Украины в альянс. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс сделает акцент на передаче Украине систем ПВО, сообщает телеканал 360. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков заявил, что все цели спецоперации будут выполнены, несмотря на «участие НАТО в конфликте на Украине», передает RT. Литва должна приложить все усилия, чтобы НАТО одобрило заявку Украины на вступление в альянс. С таким заявлением выступил член комитетов Сейма по иностранным и европейским делам Жигимантас Павильонис. «Литва должна сделать все, чтобы Альянс благосклонно отнесся к членству Украины, и чтобы присоединение состоялось», — передает Delfi слова Павильониса. Он добавил, что в противном случае возникнет угроза безопасности Литвы. Ранее в НАТО ушли от ответа на вопрос о сроках принятия Украины в альянс. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс сделает акцент на передаче Украине систем ПВО, сообщает телеканал 360. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков заявил, что все цели спецоперации будут выполнены, несмотря на «участие НАТО в конфликте на Украине», передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям