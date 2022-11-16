The Washington Post: глава ЦРУ встретился с Зеленским

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
США выразили поддержку Владимиру Зеленскому Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава ЦРУ Уильям Бернс встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на американского чиновника.

«Глава ЦРУ… встретился с… Зеленским в Киеве во вторник, подтвердил, что США будут поддерживать страну. Глава был в безопасности в американском посольстве во время ракетных ударов», — передает The Washington Post.

США поддерживают Киев и отправляют ему военную помощь из-за спецоперации РФ на Украине. 15 ноября власти Украины сообщали о ракетных ударах, взрывах и атаках по объектам инфраструктуры по всей стране. В Министерстве энергетики Украины заявили, что эти удары были самыми масштабными с момента начала конфликта. Ситуация с энергосистемой на Украине стала критической, передает Nation News.

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Глава ЦРУ Уильям Бернс встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на американского чиновника. «Глава ЦРУ… встретился с… Зеленским в Киеве во вторник, подтвердил, что США будут поддерживать страну. Глава был в безопасности в американском посольстве во время ракетных ударов», — передает The Washington Post. США поддерживают Киев и отправляют ему военную помощь из-за спецоперации РФ на Украине. 15 ноября власти Украины сообщали о ракетных ударах, взрывах и атаках по объектам инфраструктуры по всей стране. В Министерстве энергетики Украины заявили, что эти удары были самыми масштабными с момента начала конфликта. Ситуация с энергосистемой на Украине стала критической, передает Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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