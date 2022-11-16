The Washington Post: глава ЦРУ встретился с Зеленским

16 ноября 2022 в 10:38 Размер текста - 17 +

США выразили поддержку Владимиру Зеленскому Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава ЦРУ Уильям Бернс встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на американского чиновника. «Глава ЦРУ… встретился с… Зеленским в Киеве во вторник, подтвердил, что США будут поддерживать страну. Глава был в безопасности в американском посольстве во время ракетных ударов», — передает The Washington Post. США поддерживают Киев и отправляют ему военную помощь из-за спецоперации РФ на Украине. 15 ноября власти Украины сообщали о ракетных ударах, взрывах и атаках по объектам инфраструктуры по всей стране. В Министерстве энергетики Украины заявили, что эти удары были самыми масштабными с момента начала конфликта. Ситуация с энергосистемой на Украине стала критической, передает Nation News.

Глава ЦРУ Уильям Бернс встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на американского чиновника. «Глава ЦРУ… встретился с… Зеленским в Киеве во вторник, подтвердил, что США будут поддерживать страну. Глава был в безопасности в американском посольстве во время ракетных ударов», — передает The Washington Post. США поддерживают Киев и отправляют ему военную помощь из-за спецоперации РФ на Украине. 15 ноября власти Украины сообщали о ракетных ударах, взрывах и атаках по объектам инфраструктуры по всей стране. В Министерстве энергетики Украины заявили, что эти удары были самыми масштабными с момента начала конфликта. Ситуация с энергосистемой на Украине стала критической, передает Nation News.