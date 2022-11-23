Песков предрек сложную работу над отношениями Киргизии и Таджикистана

23 ноября 2022 в 23:50 Размер текста - 17 +

На саммите ОДКБ обсудили конфликт между Таджикистаном и Киргизией, сообщил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU На саммите ОДКБ затрагивалась тема конфликта между Таджикистаном и Киргизией, до полного урегулирования отношений предстоит сложная работа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам саммита ОДКБ в Ереване. «В организации [ОДКБ] есть воля, чтобы избавиться от этих конфликтных ситуаций между странами-участницами. Президент [РФ Владимир Путин] понимает необходимость этого. Но работа сложная, она будет продолжаться», — заявил Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

На саммите ОДКБ затрагивалась тема конфликта между Таджикистаном и Киргизией, до полного урегулирования отношений предстоит сложная работа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам саммита ОДКБ в Ереване. «В организации [ОДКБ] есть воля, чтобы избавиться от этих конфликтных ситуаций между странами-участницами. Президент [РФ Владимир Путин] понимает необходимость этого. Но работа сложная, она будет продолжаться», — заявил Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.