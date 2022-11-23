Песков предрек сложную работу над отношениями Киргизии и Таджикистана

На саммите ОДКБ обсудили конфликт между Таджикистаном и Киргизией, сообщил Песков
На саммите ОДКБ затрагивалась тема конфликта между Таджикистаном и Киргизией, до полного урегулирования отношений предстоит сложная работа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам саммита ОДКБ в Ереване.
«В организации [ОДКБ] есть воля, чтобы избавиться от этих конфликтных ситуаций между странами-участницами. Президент [РФ Владимир Путин] понимает необходимость этого. Но работа сложная, она будет продолжаться», — заявил Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.
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