Песков предрек сложную работу над отношениями Киргизии и Таджикистана

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
На саммите ОДКБ обсудили конфликт между Таджикистаном и Киргизией, сообщил Песков Фото:

На саммите ОДКБ затрагивалась тема конфликта между Таджикистаном и Киргизией, до полного урегулирования отношений предстоит сложная работа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам саммита ОДКБ в Ереване.

«В организации [ОДКБ] есть воля, чтобы избавиться от этих конфликтных ситуаций между странами-участницами. Президент [РФ Владимир Путин] понимает необходимость этого. Но работа сложная, она будет продолжаться», — заявил Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

На саммите ОДКБ затрагивалась тема конфликта между Таджикистаном и Киргизией, до полного урегулирования отношений предстоит сложная работа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам саммита ОДКБ в Ереване. «В организации [ОДКБ] есть воля, чтобы избавиться от этих конфликтных ситуаций между странами-участницами. Президент [РФ Владимир Путин] понимает необходимость этого. Но работа сложная, она будет продолжаться», — заявил Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...