ТАСС назвал время переговоров России и Украины в Турции

ТАСС: переговоры между Россией и Украиной начнутся 2 июня в 13:00 по Москве
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Второй раунд переговоров пройдет в Стамбуле
Второй раунд переговоров пройдет в Стамбуле Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Переговоры между делегациями России и Украины состоятся 2 июня в Стамбуле. Встреча начнется в 13:00 по местному времени, сообщает ТАСС.

«Переговоры РФ и Украины планируются 2 июня в 13:00», — передает ТАСС. Они также добавили, что встреча пройдет во дворце Чираган.

Подрывы мостов в Курской и Брянской областях вызывают вопросы, так как случились за день до переговоров в Стамбуле, отмечает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. В эфире «Соловьев Live» он связал эти события с действиями киевского режима, передает RT.

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Переговоры между делегациями России и Украины состоятся 2 июня в Стамбуле. Встреча начнется в 13:00 по местному времени, сообщает ТАСС. «Переговоры РФ и Украины планируются 2 июня в 13:00», — передает ТАСС. Они также добавили, что встреча пройдет во дворце Чираган. Подрывы мостов в Курской и Брянской областях вызывают вопросы, так как случились за день до переговоров в Стамбуле, отмечает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. В эфире «Соловьев Live» он связал эти события с действиями киевского режима, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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