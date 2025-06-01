ТАСС назвал время переговоров России и Украины в Турции

Переговоры между делегациями России и Украины состоятся 2 июня в Стамбуле. Встреча начнется в 13:00 по местному времени, сообщает ТАСС.
«Переговоры РФ и Украины планируются 2 июня в 13:00», — передает ТАСС. Они также добавили, что встреча пройдет во дворце Чираган.
Подрывы мостов в Курской и Брянской областях вызывают вопросы, так как случились за день до переговоров в Стамбуле, отмечает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. В эфире «Соловьев Live» он связал эти события с действиями киевского режима, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.