СБУ обвинила священников Черновицко-Буковинской епархии в сотрудничестве с Москвой

25 ноября 2022 в 19:20 Размер текста - 17 +

СБУ нашла переписку священников с представителями из России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В ходе контрразведывательных мероприятий Службы безопасности Украины (СБУ) в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ Московского патриархата (МП) были обнаружены факты сотрудничества руководства епархии с Россией. Об этом сообщили в СБУ. «Разоблачена переписка руководителей епархии с представителями из России, в которых они получают „методички“ об особенностях проведения церковных литургий после начала спецоперации на Украине», — сообщается в заявлении на сайте Службы безопасности . По мнению сотрудников СБУ, улики свидетельствуют о том, что в епархии занимаются дезинформацией об общественно-политической обстановке в Украине и ситуации в зоне боевых действий. Ранее сообщалось, что СБУ при обысках в храмах УПЦ обнаружили «пророссийскую литературу» и наличные. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на эти новости советом провести обыск в бункере у президента Украины Владимира Зеленского, передает RT. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что обыски в храмах УПЦ является звеном в цепочке борьбы Украины с РПЦ, сообщает телеканал 360.

В ходе контрразведывательных мероприятий Службы безопасности Украины (СБУ) в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ Московского патриархата (МП) были обнаружены факты сотрудничества руководства епархии с Россией. Об этом сообщили в СБУ. «Разоблачена переписка руководителей епархии с представителями из России, в которых они получают „методички“ об особенностях проведения церковных литургий после начала спецоперации на Украине», — сообщается в заявлении на сайте Службы безопасности. По мнению сотрудников СБУ, улики свидетельствуют о том, что в епархии занимаются дезинформацией об общественно-политической обстановке в Украине и ситуации в зоне боевых действий. Ранее сообщалось, что СБУ при обысках в храмах УПЦ обнаружили «пророссийскую литературу» и наличные. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на эти новости советом провести обыск в бункере у президента Украины Владимира Зеленского, передает RT. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что обыски в храмах УПЦ является звеном в цепочке борьбы Украины с РПЦ, сообщает телеканал 360.