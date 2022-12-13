В Кремле назвали главную задачу на освобожденных территориях

Песков: восстановление инфраструктуры на освобожденных территориях находится в приоритете
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Визит Владимира Путина в Ханты-Мансийск, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков уточнил, что у России есть средства для восстановления освобожденных территорий Донбасса Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Восстановление и налаживание инфраструктуры на освобожденных Россией территориях в ходе спецоперации является приоритетной задачей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Восстановление и налаживание мирной жизни в новых субъектах — это абсолютный приоритет. Зачастую работы ведутся в непосредственной близости к районам боевых действий. Речь идет о существенном износе и недостаточном финансировании инфраструктуры за последние восемь лет, плюс разрушения от варварских обстрелов, которые наносят ВСУ», — приводит слова Пескова корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что восстановление требует ресурсов и у России они имеются. Предстоит большая работа.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса.

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Восстановление и налаживание инфраструктуры на освобожденных Россией территориях в ходе спецоперации является приоритетной задачей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Восстановление и налаживание мирной жизни в новых субъектах — это абсолютный приоритет. Зачастую работы ведутся в непосредственной близости к районам боевых действий. Речь идет о существенном износе и недостаточном финансировании инфраструктуры за последние восемь лет, плюс разрушения от варварских обстрелов, которые наносят ВСУ», — приводит слова Пескова корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что восстановление требует ресурсов и у России они имеются. Предстоит большая работа. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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