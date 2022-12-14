Экс-вице-канцлер Австрии: Запад готовил Киев к войне с Россией, и Меркель это знала

14 декабря 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Слова Меркель показали всю сущность отношения Запада к Минским соглашениям, заявил Хайнц-Кристиан Штрахе Фото: bundesregierung.de новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявления экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по поводу Минских соглашений говорят об истинном предназначении этих соглашений, которые были направлены на будущую войну с Россией. Такое мнение выразил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. «С Западом была достигнута договоренность, явно нацеленные на возможный конфликт с Россией», — цитирует Штрахе РИА Новости. Он добавил, что минские соглашения никогда не воспринимались Западом, а были предназначены исключительно для наращивания сил украинской армии и будущего столкновения с Россией. Ранее Меркель заявила, что Минские соглашения 2014 года были попыткой Запада дать Украине время, чтобы стать сильнее, сообщает RT. По ее словам, тогда страны альянса не могли оказать Киеву такую помощь, которую они оказывают сейчас. Позже президент России Владимир Путин заявил, что слова Меркель подтвердили правильность решения о начале СВО. Он также признался, что удивлен тому, что у российских спецслужб не было данных по этому вопросу.

Заявления экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по поводу Минских соглашений говорят об истинном предназначении этих соглашений, которые были направлены на будущую войну с Россией. Такое мнение выразил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. «С Западом была достигнута договоренность, явно нацеленные на возможный конфликт с Россией», — цитирует Штрахе РИА Новости. Он добавил, что минские соглашения никогда не воспринимались Западом, а были предназначены исключительно для наращивания сил украинской армии и будущего столкновения с Россией. Ранее Меркель заявила, что Минские соглашения 2014 года были попыткой Запада дать Украине время, чтобы стать сильнее, сообщает RT. По ее словам, тогда страны альянса не могли оказать Киеву такую помощь, которую они оказывают сейчас. Позже президент России Владимир Путин заявил, что слова Меркель подтвердили правильность решения о начале СВО. Он также признался, что удивлен тому, что у российских спецслужб не было данных по этому вопросу.