В ХМАО ищут родных тюменца, потерявшего память. Фото

15 декабря 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Жителя Тюмени с потерей памяти обнаружили в Сургуте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Социальный центр в Сургуте (ХМАО) ищет родных тюменца Сергея Бакланова: мужчина потерял память. К соцработникам его с железнодорожного вокзала доставили полицейские. Пост о розыске родственников опубликован в группе центра «Шаг вперед» в социальной сети «ВКонтакте». «К нам доставлен человек, о себе помнит только то, что он Бакланов Сергей Александрович, 16.11.1961 года рождения. Предположительно из Тюмени, потерял память. Документов нет. Как оказался в Сургуте, кто его родные — ничего не говорит. Одет очень легко», — сообщает сургутский соццентр «Шаг вперед» на своей странице «ВКонтакте». Мужчина был доставлен с вокзала, его привезли сотрудники транспортной полиции. В процессе дальнейшего общения с сотрудниками центра тюменец вспомнил, что у него есть брат и сестра, они живут в селе Червишево и Тюмени. Также Сергей Бакланов уверен, что у него есть дочь. Сообщить какие-либо данные о мужчине или его родных можно по номеру 8-922-798-48-62. Звонков ждут круглосуточно. Фото: центр социальной помощи «Шаг вперед»

Социальный центр в Сургуте (ХМАО) ищет родных тюменца Сергея Бакланова: мужчина потерял память. К соцработникам его с железнодорожного вокзала доставили полицейские. Пост о розыске родственников опубликован в группе центра «Шаг вперед» в социальной сети «ВКонтакте». «К нам доставлен человек, о себе помнит только то, что он Бакланов Сергей Александрович, 16.11.1961 года рождения. Предположительно из Тюмени, потерял память. Документов нет. Как оказался в Сургуте, кто его родные — ничего не говорит. Одет очень легко», — сообщает сургутский соццентр «Шаг вперед» на своей странице «ВКонтакте». Мужчина был доставлен с вокзала, его привезли сотрудники транспортной полиции. В процессе дальнейшего общения с сотрудниками центра тюменец вспомнил, что у него есть брат и сестра, они живут в селе Червишево и Тюмени. Также Сергей Бакланов уверен, что у него есть дочь. Сообщить какие-либо данные о мужчине или его родных можно по номеру 8-922-798-48-62. Звонков ждут круглосуточно.