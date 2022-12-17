РБК: россияне заменили концерты звезд детскими елками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Главную елку Екатеринбурга привезли на Площадь 1905 года, дед мороз
Россияне стали чаще покупать билеты на новогодние елки Фото:

Спрос на проведение новогодних елок вырос на фоне нехватки концертов популярных артистов. Об этом сообщают российские СМИ.

«Хотя билеты на детские новогодние мероприятия в ноябре подорожали на 17% по сравнению с прошлым годом, продали их в 2,2 раза больше. Спрос на новогодние елки растет на фоне нехватки концертов популярных артистов», — сообщило издание РБК. Средняя цена билета на новогоднюю елку в этом году составила 2,7 тысячи рублей.

После начала Россией спецоперации на Украине в УК РФ вышли поправки о дискредитации вооруженных сил. Многие артисты обвиняются в нарушении этого закона уголовного кодекса. А некоторые из них оказались в неофициальных гастрольных стоп-листах.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал URA.RU.

Спрос на проведение новогодних елок вырос на фоне нехватки концертов популярных артистов. Об этом сообщают российские СМИ. «Хотя билеты на детские новогодние мероприятия в ноябре подорожали на 17% по сравнению с прошлым годом, продали их в 2,2 раза больше. Спрос на новогодние елки растет на фоне нехватки концертов популярных артистов», — сообщило издание РБК. Средняя цена билета на новогоднюю елку в этом году составила 2,7 тысячи рублей. После начала Россией спецоперации на Украине в УК РФ вышли поправки о дискредитации вооруженных сил. Многие артисты обвиняются в нарушении этого закона уголовного кодекса. А некоторые из них оказались в неофициальных гастрольных стоп-листах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...