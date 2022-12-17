РБК: россияне заменили концерты звезд детскими елками

17 декабря 2022 в 11:43 Размер текста - 17 +

Россияне стали чаще покупать билеты на новогодние елки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Спрос на проведение новогодних елок вырос на фоне нехватки концертов популярных артистов. Об этом сообщают российские СМИ. «Хотя билеты на детские новогодние мероприятия в ноябре подорожали на 17% по сравнению с прошлым годом, продали их в 2,2 раза больше. Спрос на новогодние елки растет на фоне нехватки концертов популярных артистов», — сообщило издание РБК. Средняя цена билета на новогоднюю елку в этом году составила 2,7 тысячи рублей. После начала Россией спецоперации на Украине в УК РФ вышли поправки о дискредитации вооруженных сил. Многие артисты обвиняются в нарушении этого закона уголовного кодекса. А некоторые из них оказались в неофициальных гастрольных стоп-листах.

Спрос на проведение новогодних елок вырос на фоне нехватки концертов популярных артистов. Об этом сообщают российские СМИ. «Хотя билеты на детские новогодние мероприятия в ноябре подорожали на 17% по сравнению с прошлым годом, продали их в 2,2 раза больше. Спрос на новогодние елки растет на фоне нехватки концертов популярных артистов», — сообщило издание РБК. Средняя цена билета на новогоднюю елку в этом году составила 2,7 тысячи рублей. После начала Россией спецоперации на Украине в УК РФ вышли поправки о дискредитации вооруженных сил. Многие артисты обвиняются в нарушении этого закона уголовного кодекса. А некоторые из них оказались в неофициальных гастрольных стоп-листах.