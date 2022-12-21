Путин призвал использовать оружие НАТО для улучшения армии России

Владимир Путин отметил большой боевой опыт для России в спецоперации
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Информация о средствах Североатлантического альянса должна быть использована для улучшения российской армии. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Москве.
«Информация о натовских силах и вооружениях должна быть проанализирована и использована для строительства российских вооруженных сил», — сказал Путин. Трансляция его выступления велась в telegram-канале «ТАСС LIVE». В ходе своего выступления он также отметил, что Россия получила огромный боевой опыт в ходе спецоперации.
Ранее российские СМИ анонсировали выступление Путина на заседании коллегии Минобороны. Они отмечали, что на нем будут подведены итоги спецоперации и деятельности ведомства за 2022 год.
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