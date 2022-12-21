Путин призвал использовать оружие НАТО для улучшения армии России

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей, путин владимир
Владимир Путин отметил большой боевой опыт для России в спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Информация о средствах Североатлантического альянса должна быть использована для улучшения российской армии. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Москве.

«Информация о натовских силах и вооружениях должна быть проанализирована и использована для строительства российских вооруженных сил», — сказал Путин. Трансляция его выступления велась в telegram-канале «ТАСС LIVE». В ходе своего выступления он также отметил, что Россия получила огромный боевой опыт в ходе спецоперации.

Ранее российские СМИ анонсировали выступление Путина на заседании коллегии Минобороны. Они отмечали, что на нем будут подведены итоги спецоперации и деятельности ведомства за 2022 год.

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Информация о средствах Североатлантического альянса должна быть использована для улучшения российской армии. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны в Москве. «Информация о натовских силах и вооружениях должна быть проанализирована и использована для строительства российских вооруженных сил», — сказал Путин. Трансляция его выступления велась в telegram-канале «ТАСС LIVE». В ходе своего выступления он также отметил, что Россия получила огромный боевой опыт в ходе спецоперации. Ранее российские СМИ анонсировали выступление Путина на заседании коллегии Минобороны. Они отмечали, что на нем будут подведены итоги спецоперации и деятельности ведомства за 2022 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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