В словах Зеленского есть беспокойства насчет конфликта на Украине, сообщает американская газета
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В речи президента Украины Владимира Зеленского перед Конгрессом США есть беспокойства насчет победы России в специальной операции. Об этом сообщает американская газета The New York Times.
«Между строк в речи Зеленского в США были явные намеки на его беспокойства по поводу предстоящего года. Украинский президент, безусловно, знает, что замечательная стойкость его страны в первый год конфликта может оказаться под угрозой во втором», —
Речь Зеленского перед Конгрессом США прошла 22 декабря. На ней президент соврал о состоянии Украины. По его словам, страна невредима. Однако 9 декабря сообщалось о повреждении половины критической инфраструктуры Украины, передает RT.
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