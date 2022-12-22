В США уловили в словах Зеленского страх перед Россией

NYT: в словах Зеленского перед Конгрессом США есть беспокойство
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
В словах Зеленского есть беспокойства насчет конфликта на Украине, сообщает американская газета Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В речи президента Украины Владимира Зеленского перед Конгрессом США есть беспокойства насчет победы России в специальной операции. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

«Между строк в речи Зеленского в США были явные намеки на его беспокойства по поводу предстоящего года. Украинский президент, безусловно, знает, что замечательная стойкость его страны в первый год конфликта может оказаться под угрозой во втором», — говорится в материале.

Речь Зеленского перед Конгрессом США прошла 22 декабря. На ней президент соврал о состоянии Украины. По его словам, страна невредима. Однако 9 декабря сообщалось о повреждении половины критической инфраструктуры Украины, передает RT.

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В речи президента Украины Владимира Зеленского перед Конгрессом США есть беспокойства насчет победы России в специальной операции. Об этом сообщает американская газета The New York Times. «Между строк в речи Зеленского в США были явные намеки на его беспокойства по поводу предстоящего года. Украинский президент, безусловно, знает, что замечательная стойкость его страны в первый год конфликта может оказаться под угрозой во втором», — говорится в материале. Речь Зеленского перед Конгрессом США прошла 22 декабря. На ней президент соврал о состоянии Украины. По его словам, страна невредима. Однако 9 декабря сообщалось о повреждении половины критической инфраструктуры Украины, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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