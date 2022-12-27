На Западе заявили о нереалистичности требований Кулебы по мирным переговорам

RND: генсек ООН не согласится проводить саммит России и Украины на условиях Киева

27 декабря 2022 в 22:05 Размер текста - 17 +

Требования министра иностранных дел Дмитрия Кулебы к России делают проведение мирного саммита нереалистичным, сообщает RND Фото: Zuma\TASS Требования министра иностранных дел Дмитрия Кулебы к России и генсеку ООН сводят возможность проведения «мирного саммита» на площадке ООН к минимуму. Об этом сообщает редакция RND. «Требования министра иностранных дел Украины Кулебы к участию Москвы слишком высоки. Эксперты и политики не верят, что такой мирный саммит будет успешным», — уточняет СМИ. Также авторы ссылаются на слова профессора международной политики и внешней политики Кельнского университета Томаса Ягера. Тот уточнил, что идеи Кулебы делают сам саммит нереалистичным. «Не может быть и речи о том, чтобы [генеральный секретарь ООН Антониу] Гутерриш откликнулся на предложение Украины», — сказал Ягер. Министр иностранных дел Кулеба заявлял, что участие РФ в саммите возможно только при принятии киевских условий. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в конце февраля Киев намерен провести «мирный саммит» на площадке ООН. В организации уточнили, что Гутерриш готов быть посредником в саммите по Украине, но только при согласии всех сторон, сообщает «Национальная служба новостей». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. За все время с начала конфликта, стороны предпринимали попытки договориться, но переговоры ни к чему не привели. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Требования министра иностранных дел Дмитрия Кулебы к России и генсеку ООН сводят возможность проведения «мирного саммита» на площадке ООН к минимуму. Об этом сообщает редакция RND. «Требования министра иностранных дел Украины Кулебы к участию Москвы слишком высоки. Эксперты и политики не верят, что такой мирный саммит будет успешным», — уточняет СМИ. Также авторы ссылаются на слова профессора международной политики и внешней политики Кельнского университета Томаса Ягера. Тот уточнил, что идеи Кулебы делают сам саммит нереалистичным. «Не может быть и речи о том, чтобы [генеральный секретарь ООН Антониу] Гутерриш откликнулся на предложение Украины», — сказал Ягер. Министр иностранных дел Кулеба заявлял, что участие РФ в саммите возможно только при принятии киевских условий. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в конце февраля Киев намерен провести «мирный саммит» на площадке ООН. В организации уточнили, что Гутерриш готов быть посредником в саммите по Украине, но только при согласии всех сторон, сообщает «Национальная служба новостей». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. За все время с начала конфликта, стороны предпринимали попытки договориться, но переговоры ни к чему не привели.