В Одессе полиция арестовала женщину за символику спецоперации. Фото

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Жительницу Одессы передадут СБУ, уточнили военкоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Полиция Одессы задержала местную жительницу за найденные в ее телефоне символы в поддержку спецоперации России на Украине и российский флаг. Об этом сообщили российские военкоры.

«Обнаружили в ее телефоне „страшное“ — флаг России и символику спецоперации. Теперь девушку передадут СБУ», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Символы Z и V стали обозначения в поддержку спецоперации России на Украине объясняли в Минобороны. В пресс-службе ведомства поясняли, что Z расшифровывается как «за победу», а V — «сила в правде», уточняет «Дни.ру». При этом в Минобороны отмечали, что символы не являются официальными, а придуманы народом.

Одесская полиция задержала жительницу города за фотографии в ее телефоне
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В телефоне задержанной были найдены фото с символикой спецоперации
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В телефоне задержанной был найден российский флаг с гербом
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Полиция Одессы задержала местную жительницу за найденные в ее телефоне символы в поддержку спецоперации России на Украине и российский флаг. Об этом сообщили российские военкоры. «Обнаружили в ее телефоне „страшное“ — флаг России и символику спецоперации. Теперь девушку передадут СБУ», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Символы Z и V стали обозначения в поддержку спецоперации России на Украине объясняли в Минобороны. В пресс-службе ведомства поясняли, что Z расшифровывается как «за победу», а V — «сила в правде», уточняет «Дни.ру». При этом в Минобороны отмечали, что символы не являются официальными, а придуманы народом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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