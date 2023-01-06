Жительницу Одессы передадут СБУ, уточнили военкоры Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Полиция Одессы задержала местную жительницу за найденные в ее телефоне символы в поддержку спецоперации России на Украине и российский флаг. Об этом сообщили российские военкоры.

«Обнаружили в ее телефоне „страшное“ — флаг России и символику спецоперации. Теперь девушку передадут СБУ», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Символы Z и V стали обозначения в поддержку спецоперации России на Украине объясняли в Минобороны. В пресс-службе ведомства поясняли, что Z расшифровывается как «за победу», а V — «сила в правде», уточняет «Дни.ру». При этом в Минобороны отмечали, что символы не являются официальными, а придуманы народом.

Одесская полиция задержала жительницу города за фотографии в ее телефоне Фото: telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

В телефоне задержанной были найдены фото с символикой спецоперации Фото: telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»