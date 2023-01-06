Полиция Одессы задержала местную жительницу за найденные в ее телефоне символы в поддержку спецоперации России на Украине и российский флаг. Об этом сообщили российские военкоры.
«Обнаружили в ее телефоне „страшное“ — флаг России и символику спецоперации. Теперь девушку передадут СБУ», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Символы Z и V стали обозначения в поддержку спецоперации России на Украине объясняли в Минобороны. В пресс-службе ведомства поясняли, что Z расшифровывается как «за победу», а V — «сила в правде», уточняет «Дни.ру». При этом в Минобороны отмечали, что символы не являются официальными, а придуманы народом.
Одесская полиция задержала жительницу города за фотографии в ее телефоне
Фото: telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»
В телефоне задержанной были найдены фото с символикой спецоперации
Фото: telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»
В телефоне задержанной был найден российский флаг с гербом
Фото: telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»
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Полиция Одессы задержала местную жительницу за найденные в ее телефоне символы в поддержку спецоперации России на Украине и российский флаг. Об этом сообщили российские военкоры. «Обнаружили в ее телефоне „страшное“ — флаг России и символику спецоперации. Теперь девушку передадут СБУ», — пишет telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Символы Z и V стали обозначения в поддержку спецоперации России на Украине объясняли в Минобороны. В пресс-службе ведомства поясняли, что Z расшифровывается как «за победу», а V — «сила в правде», уточняет «Дни.ру». При этом в Минобороны отмечали, что символы не являются официальными, а придуманы народом.