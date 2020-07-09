Журналиста Бабченко включили в список террористов и экстремистов

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Акция памяти Аркадия Бабченко на площади Труда. Екатеринбург, акция памяти, портрет, фотография, цветы, портрет бабченко
Журналист получил известность после инсценировки собственного убийства Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший российский журналист Аркадий Бабченко включен в реестр людей, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Журналист числится в соответствующей базе, которая опубликована на сайте Росфинмониторинга под номером 1499.

Журналист и писатель Аркадий Бабченко известен своей оппозиционной риторикой в отношении российских властей. В феврале 2017 года он заявил о своем переезде в Прагу, а затем в Киев, в связи с поступающими ему угрозами.

В мае 2018 года появилась информация об убийстве Бабченко в его доме на Никольско-Слободской улице в Днепровском районе Киева. Однако, позже сам журналист появился в эфире одного из украинских телеканалов и заявил, что это была инсценировка. По его словам, новости о его гибели были частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на журналиста.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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