Депутат Госдумы призвал ограничить рекламу в соцсетях

20 января 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

ФАС предложил включить регулирование соцсетей и поисковиков в «пятый антимонопольный пакет» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Социальные сети и поисковики, типа «ВКонтакте» и «Яндекс», не должны создавать монополии, размещая на своих площадках рекламу и нарушая тем самым права других участников рынка, особенно малого и среднего бизнеса. Об этом в беседе с URA.RU рассказал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила включить регулирование соцсетей и поисковиков в «пятый антимонопольный пакет». Так как доступ к ним в течение суток составляет более 100 000 пользователей. Проект должен позволить предотвратить монополизацию рынка онлайн-платформ. «Это предложение очень актуально, потому что сегодня мы видим ситуацию развития социальных сетей и поисковиков в неизмеримых темпах. Поэтому необходимо делать антимонопольное регулирование. На корню предотвратить или хотя бы снизить вероятность появления перегибов и злоупотреблений, характерных для монополий. От монопольной политики гигантов рынка страдают в первую очередь наши стартапы. А это очень важно, так как правительство России тратит очень много денег и усилий для того, чтобы они возникали в IT-сфере, а это малый и средний бизнес. Особенно это актуально сегодня, когда ниши ушедших иностранных компаний начинает занимать отечественный бизнес», — объяснил Артем Кирьянов. В беседе с URA.RU руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов добавил, что расширение регулирования в этой сфере позволит создать здоровую конкуренцию. «Рынок сталкивается с новыми рисками и вызовами, поэтому антимонопольное законодательство в России должно постоянно развиваться и оперативно реагировать на это. Поисковики и социальные сети заняли значимое место на российском рынке, доля их выручки растет рекордными темпами. Расширение регулирования будет способствовать развитию конкуренции и равного доступа всех игроков к цифровой инфраструктуре. Предложение выделить соцсети в отдельный законопроект разумно, поскольку требуют отдельного регулирования в силу своей специфики. К тому же, многие из них отчасти объединяют в себе функции разных игроков, например, маркетплейсов или видеоплатформ», — подчеркнул он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Социальные сети и поисковики, типа «ВКонтакте» и «Яндекс», не должны создавать монополии, размещая на своих площадках рекламу и нарушая тем самым права других участников рынка, особенно малого и среднего бизнеса. Об этом в беседе с URA.RU рассказал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила включить регулирование соцсетей и поисковиков в «пятый антимонопольный пакет». Так как доступ к ним в течение суток составляет более 100 000 пользователей. Проект должен позволить предотвратить монополизацию рынка онлайн-платформ. «Это предложение очень актуально, потому что сегодня мы видим ситуацию развития социальных сетей и поисковиков в неизмеримых темпах. Поэтому необходимо делать антимонопольное регулирование. На корню предотвратить или хотя бы снизить вероятность появления перегибов и злоупотреблений, характерных для монополий. От монопольной политики гигантов рынка страдают в первую очередь наши стартапы. А это очень важно, так как правительство России тратит очень много денег и усилий для того, чтобы они возникали в IT-сфере, а это малый и средний бизнес. Особенно это актуально сегодня, когда ниши ушедших иностранных компаний начинает занимать отечественный бизнес», — объяснил Артем Кирьянов. В беседе с URA.RU руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов добавил, что расширение регулирования в этой сфере позволит создать здоровую конкуренцию. «Рынок сталкивается с новыми рисками и вызовами, поэтому антимонопольное законодательство в России должно постоянно развиваться и оперативно реагировать на это. Поисковики и социальные сети заняли значимое место на российском рынке, доля их выручки растет рекордными темпами. Расширение регулирования будет способствовать развитию конкуренции и равного доступа всех игроков к цифровой инфраструктуре. Предложение выделить соцсети в отдельный законопроект разумно, поскольку требуют отдельного регулирования в силу своей специфики. К тому же, многие из них отчасти объединяют в себе функции разных игроков, например, маркетплейсов или видеоплатформ», — подчеркнул он.