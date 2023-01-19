19 января 2023

«Яндекс» и «ВКонтакте» рискуют попасть под жесткий контроль со стороны ФАС

Российские онлайн-платформы могут попасть под антимонопольный пакет ФАС
© Служба новостей «URA.RU»
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Сервисы поисковых систем «Яндекс» и «Google». Иллюстрации. Екатеринбург, интернет, яндекс, поисковая система, yandex
Крупные онлайн-платформы могут попасть под регулировку Федеральной антимонопольной службы Фото:

Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением регулирования крупных соцсетей и поисковиков, чтобы не допустить монополизацию на онлайн-рынке. Об этом стало известно из письма замруководителя службы Сергея Пузыревского.

«Проектом поправок предлагается распространить регулирование цифровых платформ, включая социальные сети и поисковые системы, доступ к которым в течение суток составляет более 100 000 пользователей. Данная необходимость позволит исключить дискриминационный подход к регулированию платформ», — расскзали в «Ведомостях» со ссылкой на документ.

Принятие данного антимонопольного пакета обсуждается не первый год. Основной задачей изменений является недопущение влияния какой-либо одной платформы на продвижение товара или устранения другого участника рынка.

Ранее URA.RU сообщало о наложении штрафа на американскую компанию Apple, которую Федеральная антимонопольная служба наказала за навязывание своего платежного инструмента для российских разработчиков приложений.

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Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением регулирования крупных соцсетей и поисковиков, чтобы не допустить монополизацию на онлайн-рынке. Об этом стало известно из письма замруководителя службы Сергея Пузыревского. «Проектом поправок предлагается распространить регулирование цифровых платформ, включая социальные сети и поисковые системы, доступ к которым в течение суток составляет более 100 000 пользователей. Данная необходимость позволит исключить дискриминационный подход к регулированию платформ», — расскзали в «Ведомостях» со ссылкой на документ. Принятие данного антимонопольного пакета обсуждается не первый год. Основной задачей изменений является недопущение влияния какой-либо одной платформы на продвижение товара или устранения другого участника рынка. Ранее URA.RU сообщало о наложении штрафа на американскую компанию Apple, которую Федеральная антимонопольная служба наказала за навязывание своего платежного инструмента для российских разработчиков приложений.
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