«Яндекс» и «ВКонтакте» рискуют попасть под жесткий контроль со стороны ФАС

Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением регулирования крупных соцсетей и поисковиков, чтобы не допустить монополизацию на онлайн-рынке. Об этом стало известно из письма замруководителя службы Сергея Пузыревского.
«Проектом поправок предлагается распространить регулирование цифровых платформ, включая социальные сети и поисковые системы, доступ к которым в течение суток составляет более 100 000 пользователей. Данная необходимость позволит исключить дискриминационный подход к регулированию платформ», — расскзали в «Ведомостях» со ссылкой на документ.
Принятие данного антимонопольного пакета обсуждается не первый год. Основной задачей изменений является недопущение влияния какой-либо одной платформы на продвижение товара или устранения другого участника рынка.
Ранее URA.RU сообщало о наложении штрафа на американскую компанию Apple, которую Федеральная антимонопольная служба наказала за навязывание своего платежного инструмента для российских разработчиков приложений.
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Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением регулирования крупных соцсетей и поисковиков, чтобы не допустить монополизацию на онлайн-рынке. Об этом стало известно из письма замруководителя службы Сергея Пузыревского. «Проектом поправок предлагается распространить регулирование цифровых платформ, включая социальные сети и поисковые системы, доступ к которым в течение суток составляет более 100 000 пользователей. Данная необходимость позволит исключить дискриминационный подход к регулированию платформ», — расскзали в «Ведомостях» со ссылкой на документ. Принятие данного антимонопольного пакета обсуждается не первый год. Основной задачей изменений является недопущение влияния какой-либо одной платформы на продвижение товара или устранения другого участника рынка. Ранее URA.RU сообщало о наложении штрафа на американскую компанию Apple, которую Федеральная антимонопольная служба наказала за навязывание своего платежного инструмента для российских разработчиков приложений.