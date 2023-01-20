В Киеве считают, что Путин запугал Байдена по вопросу Украины

Президент России Владимир Путин доходчиво объяснил американскому лидеру Джо Байдену, чем закончатся его военные поставки на Украину, поэтому Байден решил изменить свою политику. Об этом рассказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Нас дурят. Путин их так запугал, что этот Байден, эта восковая мумия из музея мадам Тюссо, и [канцлер Германии Олаф] Шольц […] нам ничего не дадут», — заявил Соскин на своем youtube-канале. Свидетельством того, что предупреждения сработали, Соскин считает отказ Америки от поставок танков Abrams. Эксперт пояснил, что эти поставки не является сложной задачей, а США придумывают отговорки.
Замминистра обороны США Колин Кол заявил, что время для поставок танков Abrams еще не пришло. Он считает, что эти танки очень тяжелые, дорогие, и на них трудно тренироваться, передает Nation News.
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Президент России Владимир Путин доходчиво объяснил американскому лидеру Джо Байдену, чем закончатся его военные поставки на Украину, поэтому Байден решил изменить свою политику. Об этом рассказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. «Нас дурят. Путин их так запугал, что этот Байден, эта восковая мумия из музея мадам Тюссо, и [канцлер Германии Олаф] Шольц […] нам ничего не дадут», — заявил Соскин на своем youtube-канале. Свидетельством того, что предупреждения сработали, Соскин считает отказ Америки от поставок танков Abrams. Эксперт пояснил, что эти поставки не является сложной задачей, а США придумывают отговорки. Замминистра обороны США Колин Кол заявил, что время для поставок танков Abrams еще не пришло. Он считает, что эти танки очень тяжелые, дорогие, и на них трудно тренироваться, передает Nation News.