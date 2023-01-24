Пушилин заявил о полной зачистке важного пункта снабжения ВСУ возле Соледара

Краснопольевка была важным пунктом для перекрытия снабжения ВСУ, заявил Пушилин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Освобожденная ранее Краснопольевка в Донецкой народной республике полностью зачищена. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, населенный пункт был важной точкой снабжения украинской армии в районе Соледара.
«Краснопольевка защищена. Она важной являлась для перекрытия снабжения противника», — сказал Пушилин в эфире программы «Соловьев Live».
Российские военные полностью освободили Соледар 12 января. Позже, 22 января, Пушилин посетил город вместе с депутатом Госдумы РФ Зурабом Макиевым. В Минобороны РФ отмечали, что в освобождении Соледара принимали участие бойцы ЧВК «Вагнер».
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