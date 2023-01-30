Россия отказалась разрывать отношения с Польшей и Прибалтикой

Россия не будет разрывать дипломатические отношения с Польшей и странами Прибалтики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Нельзя исключать, что Польша и Прибалтика в антироссийском раже решатся на разрыв контактов с РФ, но Москва не сторонник разрыва дипотношений», — заявил Лавров. Его слова приводит официальный сайт МИД РФ. Он также добавил, что в странах Прибалтики уже давно разворачивается русофобская политика.
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Россия не будет разрывать дипломатические отношения с Польшей и странами Прибалтики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Нельзя исключать, что Польша и Прибалтика в антироссийском раже решатся на разрыв контактов с РФ, но Москва не сторонник разрыва дипотношений», — заявил Лавров. Его слова приводит официальный сайт МИД РФ. Он также добавил, что в странах Прибалтики уже давно разворачивается русофобская политика.