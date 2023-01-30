Россия отказалась разрывать отношения с Польшей и Прибалтикой

30 января 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Россия не будет обрывать дипломатические отношения с Прибалтикой, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не будет разрывать дипломатические отношения с Польшей и странами Прибалтики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Нельзя исключать, что Польша и Прибалтика в антироссийском раже решатся на разрыв контактов с РФ, но Москва не сторонник разрыва дипотношений», — заявил Лавров. Его слова приводит официальный сайт МИД РФ. Он также добавил, что в странах Прибалтики уже давно разворачивается русофобская политика.

Россия не будет разрывать дипломатические отношения с Польшей и странами Прибалтики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Нельзя исключать, что Польша и Прибалтика в антироссийском раже решатся на разрыв контактов с РФ, но Москва не сторонник разрыва дипотношений», — заявил Лавров. Его слова приводит официальный сайт МИД РФ. Он также добавил, что в странах Прибалтики уже давно разворачивается русофобская политика.