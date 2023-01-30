Россия отказалась разрывать отношения с Польшей и Прибалтикой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Россия не будет обрывать дипломатические отношения с Прибалтикой, заявил Сергей Лавров Фото:

Россия не будет разрывать дипломатические отношения с Польшей и странами Прибалтики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Нельзя исключать, что Польша и Прибалтика в антироссийском раже решатся на разрыв контактов с РФ, но Москва не сторонник разрыва дипотношений», — заявил Лавров. Его слова приводит официальный сайт МИД РФ. Он также добавил, что в странах Прибалтики уже давно разворачивается русофобская политика.

Сотни тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Россия не будет разрывать дипломатические отношения с Польшей и странами Прибалтики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Нельзя исключать, что Польша и Прибалтика в антироссийском раже решатся на разрыв контактов с РФ, но Москва не сторонник разрыва дипотношений», — заявил Лавров. Его слова приводит официальный сайт МИД РФ. Он также добавил, что в странах Прибалтики уже давно разворачивается русофобская политика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...