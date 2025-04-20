«Крайняя степень саморазрушения»: Муцениеце раскрыла свой синдром, из-за которого боится стать бомжом

Актрисе Агате Муцениеце с ее синдромом самозванца и страхами стать бомжом необходимо обратиться к специалисту, в противном случае подобные проявления могут негативно отразиться на звезде. Таким мнение в разговоре с URA.RU поделилась психолог Ирина Гуляева, оценивая откровенные публичные признания актрисы.
«Страх быть бомжом — это финальная степень синдрома самозванца. То есть если человек считает себя самозванцем, то быть бомжом — крайняя степень разрушения, он считает, его точно ждет крах. Это может быть как психологическое расстройство, так и родительские установки», — пояснила эксперт.
Актриса в интервью Елизавете Арановой призналась, что страдает от синдрома самозванца. Агата заявила, что ей постоянно приходится ходить на пробы, после которых ей далеко не всегда дают роли. Например, недавно Муцениеце сходила на пробы 15 проектов, но в итоге не попала ни в один. «И я такая: „Ну вот оно — путь к бомжу начался! Все!“. У актеров такое бывает — то пусто, то густо. Это ужасно зависимая профессия», — сказала актриса.
По словам Гуляевой, подобные проявления бывают не только у людей творческих профессий. Первопричин может быть несколько. «Часто это формируется в детстве, такая родительская установка, когда на успехи ребенка ему говорят, чтоб он не зазнавался. Таким образом ему не дают прочувствовать успех и популярность. Вторая причина: когда люди себе ставят очень высокую планку, но не могут ее достичь. Получается, что они вроде как считают себя успешным и знаменитым, но при этом думают, что могут быть лучше, то есть сомневаются в своем успехе. И третье, это когда люди получают очень быстрый эффект успеха. Эти три ключевые причины, которые могут повлиять на возникновение этого синдрома», — говорит психолог.
В таких случаях необходимо обратиться за помощью к специалисту, советует Ирина Гуляева. Однако ранее Агата говорила, что не сильно доверят психологам и в состоянии справиться своими силами. Для тех, у кого также синдром самозванца, психолог рекомендует использовать эффективное упражнение.
«Взять обычную пустую банку и туда каждый день складывать написанные на листочках достижения или свои ценности. Если через какое-то время опять появится синдром самозванца, надо открыть эту банку и перечитать свои достижения. И таким образом приходит понимание, что ты не можешь быть самозванцем, потому что есть даже маленькие, но достижения», — предлагает эксперт.
Агата Муцениеце стала популярной в России после съемок в сериале «Закрытая школа». Там на съемочной площадке актриса познакомилась с Павлом Прилучным, от которого родила сына и дочь. Сейчас бывшие супруги через суд решают, с кем будет жить мальчик. Адвокат Прилучного в беседе с URA.RU озвучивала позицию актера.
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