Госдеп США поддержал инициативу Путина

Вашингтон стремится к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине и одобряет предложение о перемирии после воскресенья. Это официальная позиция Госдепа США, озвученная СМИ.
«США приветствовали бы продление перемирия после воскресенья», — пишет Reuters. По данным издания, Белый дом нацелен на достижение «полного и всеобъемлющего» урегулирования кризиса.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии в зоне конфликта. Его срок закончится в 00:00 (по мск) 21 апреля. В Кремле заявили, что еще не получали команды на продление, передает «Национальная служба новостей». Соглашение о приостановке боевых действий несколько раз нарушил Киев, отмечает «Царьград». Пострадали сразу несколько регионов РФ, а по Горловке ВСУ ударили кассетными снарядами, сообщает RT.
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