Госдеп США поддержал инициативу Путина

Reuters: США хотели бы долгосрочного урегулирования кризиса вокруг Украины
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В США надеются на скорое завершение украинского кризиса
В США надеются на скорое завершение украинского кризиса Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вашингтон стремится к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине и одобряет предложение о перемирии после воскресенья. Это официальная позиция Госдепа США, озвученная СМИ.

«США приветствовали бы продление перемирия после воскресенья», — пишет Reuters. По данным издания, Белый дом нацелен на достижение «полного и всеобъемлющего» урегулирования кризиса.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии в зоне конфликта. Его срок закончится в 00:00 (по мск) 21 апреля. В Кремле заявили, что еще не получали команды на продление, передает «Национальная служба новостей». Соглашение о приостановке боевых действий несколько раз нарушил Киев, отмечает «Царьград». Пострадали сразу несколько регионов РФ, а по Горловке ВСУ ударили кассетными снарядами, сообщает RT.

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Вашингтон стремится к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине и одобряет предложение о перемирии после воскресенья. Это официальная позиция Госдепа США, озвученная СМИ. «США приветствовали бы продление перемирия после воскресенья», — пишет Reuters. По данным издания, Белый дом нацелен на достижение «полного и всеобъемлющего» урегулирования кризиса. Ранее президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии в зоне конфликта. Его срок закончится в 00:00 (по мск) 21 апреля. В Кремле заявили, что еще не получали команды на продление, передает «Национальная служба новостей». Соглашение о приостановке боевых действий несколько раз нарушил Киев, отмечает «Царьград». Пострадали сразу несколько регионов РФ, а по Горловке ВСУ ударили кассетными снарядами, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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