Член совета при Путине предупредил о подлянке Запада на годовщину СВО

Член совета при президенте РФ Безпалько рассказал об антироссийской резолюции в ООН на годовщину СВО

12 февраля 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

Запад постарается всячески навредить России в годовщину начала спецоперации на Украине, заявил Богдан Безпалько Фото: wikipedia.org/White House новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад постарается всячески навредить России на Генеральной ассамблеи (ГА) ООН, которая будет посвящена годовщине начала спецоперации на Украине. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. «Я допускаю, что западные страны попытаются еще раз пнуть нашу страну в годовщину начала специальной военной операции», — передает слова Безпалько РИА Новости. Он объяснил, что западные политики могут устроить голосование в ГА ООН по резолюции, которая направлена против России. При этом Безпалько добавил, что ранее проходили идентичные спецоперации и интервенции, которые допускали западные страны против независимых стран, но никаких мировых политических демаршей не происходило. Политолог заверил, что Россия будет всячески стараться заблокировать данную резолюцию, но даже если ее удастся принять, то она никак не повлияет на положение дел, так как носит исключительно рекомендательный характер. Те страны, которые проголосуют против этой резолюции покажут свою поддержку России и намерение развивать партнерские отношения, заключил Богдан Безпалько. Ранее сообщалось, что сторонники поддержки Украины распространили среди своих союзников текст предложенной резолюции для принятия ГА ООН. Она направлена на понимание о необходимости достижения мира. Украинские власти возлагают большие надежды на принятие резолюции и максимальную поддержку от мирового сообщества. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад постарается всячески навредить России на Генеральной ассамблеи (ГА) ООН, которая будет посвящена годовщине начала спецоперации на Украине. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. «Я допускаю, что западные страны попытаются еще раз пнуть нашу страну в годовщину начала специальной военной операции», — передает слова Безпалько РИА Новости. Он объяснил, что западные политики могут устроить голосование в ГА ООН по резолюции, которая направлена против России. При этом Безпалько добавил, что ранее проходили идентичные спецоперации и интервенции, которые допускали западные страны против независимых стран, но никаких мировых политических демаршей не происходило. Политолог заверил, что Россия будет всячески стараться заблокировать данную резолюцию, но даже если ее удастся принять, то она никак не повлияет на положение дел, так как носит исключительно рекомендательный характер. Те страны, которые проголосуют против этой резолюции покажут свою поддержку России и намерение развивать партнерские отношения, заключил Богдан Безпалько. Ранее сообщалось, что сторонники поддержки Украины распространили среди своих союзников текст предложенной резолюции для принятия ГА ООН. Она направлена на понимание о необходимости достижения мира. Украинские власти возлагают большие надежды на принятие резолюции и максимальную поддержку от мирового сообщества.