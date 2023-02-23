В Донецке при обстреле ВСУ погибли три сотрудника «скорой», ранены десять спасателей 23 февраля 2023 в 17:39 Размер текста - 17 + Снаряд ВСУ попал по машине скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате обстрела ВСУ в Донецке погибло три сотрудника скорой помощи. Также пострадало десять сотрудников МЧС ДНР. Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гараев выразил свои соболезнования родным и близким погибших. «10 сотрудников МЧС ДНР получили ранения при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины», — передает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Отмечается, что погибли также три сотрудника скорой помощи. Среди них были: фельдшер, санитар и водитель. Второй фельдшер тяжело ранен. Дмитрий Гараев выразил слова соболезнования родным и близким погибших в своем telegram-канале. Он добавил, что сотрудники скорой помощи эвакуировали раненых. Обновлено в 17:54 Девушка-фельдшер, которая была тяжело ранена, скончалась. В результате обстрела погибло четыре сотрудника скорой помощи, передает telegram-канал «Известия». В результате обстрела ВСУ в Донецке погибло три сотрудника скорой помощи. Также пострадало десять сотрудников МЧС ДНР. Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гараев выразил свои соболезнования родным и близким погибших. «10 сотрудников МЧС ДНР получили ранения при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины», — передает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Отмечается, что погибли также три сотрудника скорой помощи. Среди них были: фельдшер, санитар и водитель. Второй фельдшер тяжело ранен. Дмитрий Гараев выразил слова соболезнования родным и близким погибших в своем telegram-канале. Он добавил, что сотрудники скорой помощи эвакуировали раненых. Обновлено в 17:54 Девушка-фельдшер, которая была тяжело ранена, скончалась. В результате обстрела погибло четыре сотрудника скорой помощи, передает telegram-канал «Известия». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям