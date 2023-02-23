В Донецке при обстреле ВСУ погибли три сотрудника «скорой», ранены десять спасателей

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Разное. Курган, машина скорой помощи, скорая помошь
Снаряд ВСУ попал по машине скорой помощи Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате обстрела ВСУ в Донецке погибло три сотрудника скорой помощи. Также пострадало десять сотрудников МЧС ДНР. Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гараев выразил свои соболезнования родным и близким погибших.

«10 сотрудников МЧС ДНР получили ранения при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины», — передает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Отмечается, что погибли также три сотрудника скорой помощи. Среди них были: фельдшер, санитар и водитель. Второй фельдшер тяжело ранен.

Дмитрий Гараев выразил слова соболезнования родным и близким погибших в своем telegram-канале. Он добавил, что сотрудники скорой помощи эвакуировали раненых.

Обновлено в 17:54

Девушка-фельдшер, которая была тяжело ранена, скончалась. В результате обстрела погибло четыре сотрудника скорой помощи, передает telegram-канал «Известия».

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В результате обстрела ВСУ в Донецке погибло три сотрудника скорой помощи. Также пострадало десять сотрудников МЧС ДНР. Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гараев выразил свои соболезнования родным и близким погибших. «10 сотрудников МЧС ДНР получили ранения при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины», — передает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Отмечается, что погибли также три сотрудника скорой помощи. Среди них были: фельдшер, санитар и водитель. Второй фельдшер тяжело ранен. Дмитрий Гараев выразил слова соболезнования родным и близким погибших в своем telegram-канале. Он добавил, что сотрудники скорой помощи эвакуировали раненых. Обновлено в 17:54 Девушка-фельдшер, которая была тяжело ранена, скончалась. В результате обстрела погибло четыре сотрудника скорой помощи, передает telegram-канал «Известия».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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