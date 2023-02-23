В Донецке при обстреле ВСУ погибли три сотрудника «скорой», ранены десять спасателей

В результате обстрела ВСУ в Донецке погибло три сотрудника скорой помощи. Также пострадало десять сотрудников МЧС ДНР. Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гараев выразил свои соболезнования родным и близким погибших.
«10 сотрудников МЧС ДНР получили ранения при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины», — передает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». Отмечается, что погибли также три сотрудника скорой помощи. Среди них были: фельдшер, санитар и водитель. Второй фельдшер тяжело ранен.
Дмитрий Гараев выразил слова соболезнования родным и близким погибших в своем telegram-канале. Он добавил, что сотрудники скорой помощи эвакуировали раненых.
Обновлено в 17:54
Девушка-фельдшер, которая была тяжело ранена, скончалась. В результате обстрела погибло четыре сотрудника скорой помощи, передает telegram-канал «Известия».
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