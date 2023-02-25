25 февраля 2023

Глава ЦРУ раскрыл, как США помогают Украине в боях против РФ

Глава ЦРУ Бернс: США предоставляют Украине разведданные
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Вооруженные силы Украины. stock, зима, выстрел, танк, ВСУ, stock
США оказывают Украине информационную помощь во время конфликта, рассказал Билл Бернс Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пользуется данными американской разведки во время конфликта с Россией. Об этом рассказал глава ЦРУ США Билл Бернс.

«Роль разведки в данном случае в том, что мы можем предоставить президенту Зеленскому информацию, которая на протяжении всего конфликта помогает ему защищать его страну», — заявил Билл Бернс интервью телеканалу СBS. Он также похвалил украинскую разведку, но отметил решающую роль американских спецслужб.

Ранее Билл Бернс предупреждал Зеленского, что ему следует активизировать бои, иначе Запад прекратит военную поддержку, передает агентство Nation News. Ожидается, что в таком случае на сокращении помощи будет настаивать партия республиканцев. Также Бернс обеспокоен по поводу утечек о помощи США Украине в киберпространстве, передают «Дни.ру».

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Президент Украины Владимир Зеленский пользуется данными американской разведки во время конфликта с Россией. Об этом рассказал глава ЦРУ США Билл Бернс. «Роль разведки в данном случае в том, что мы можем предоставить президенту Зеленскому информацию, которая на протяжении всего конфликта помогает ему защищать его страну», — заявил Билл Бернс интервью телеканалу СBS. Он также похвалил украинскую разведку, но отметил решающую роль американских спецслужб. Ранее Билл Бернс предупреждал Зеленского, что ему следует активизировать бои, иначе Запад прекратит военную поддержку, передает агентство Nation News. Ожидается, что в таком случае на сокращении помощи будет настаивать партия республиканцев. Также Бернс обеспокоен по поводу утечек о помощи США Украине в киберпространстве, передают «Дни.ру».
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