Украинский футболист выбросил российский флаг в мусор на сборах в Турции. Видео

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Митинг на Красной площади в поддержку присоединения новых территорий к РФ. Москва, российский флаг, триколор, флаг россии
Флаг России был выброшен украинским спортсменом в Турции Фото:

Украинский футболист Алексей Дитятьев на спортивных сборах в Турции снял с флагштока флаг России и выбросил его в урну. Свой поступок он заснял на видео и опубликовал в социальных сетях.

«В комментариях он рассказал, что выбросил российский флаг в мусорное ведро», — передает «Газета.ру». Спортсмен играет за футбольный клуб «Львов».

Ранее украинские футболисты устроили драку со спортсменами из России, с которыми жили в одном отеле в Турции. Команды России и Украины приехали в Турцию на спортивные сборы. Организаторы сборов пообещали расселить футболистов по разным отелям.

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Украинский футболист Алексей Дитятьев на спортивных сборах в Турции снял с флагштока флаг России и выбросил его в урну. Свой поступок он заснял на видео и опубликовал в социальных сетях. «В комментариях он рассказал, что выбросил российский флаг в мусорное ведро», — передает «Газета.ру». Спортсмен играет за футбольный клуб «Львов». Ранее украинские футболисты устроили драку со спортсменами из России, с которыми жили в одном отеле в Турции. Команды России и Украины приехали в Турцию на спортивные сборы. Организаторы сборов пообещали расселить футболистов по разным отелям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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