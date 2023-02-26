Украинский футболист Алексей Дитятьев на спортивных сборах в Турции снял с флагштока флаг России и выбросил его в урну. Свой поступок он заснял на видео и опубликовал в социальных сетях.
«В комментариях он рассказал, что выбросил российский флаг в мусорное ведро», — передает «
Ранее украинские футболисты устроили драку со спортсменами из России, с которыми жили в одном отеле в Турции. Команды России и Украины приехали в Турцию на спортивные сборы. Организаторы сборов пообещали расселить футболистов по разным отелям.
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