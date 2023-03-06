06 марта 2023

Экс-главу СБУ Баканова будут судить за провальную работу перед спецоперацией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Павел Тигеев в суде. Тюмень, заключение, тюрьма, решетка, заключение под стражу
Иван Баканов находится под следствием Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов находится под следствием из-за провальной работы ведомства перед спецоперацией, а также на ее начальном этапе. Об этом сообщил официальный представитель офиса президента Украины Владимира Зеленского.

«Все в ужасе от того, как руководил Баканов, полный провал по многим направлениям», — сообщают в украинских медиа со ссылкой на официального представителя Зеленского. В действиях Баканова усмотрели преступную халатность.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ об отстранении главы СБУ Ивана Баканова. По словам украинского лидера, в этой госструктуре участились случаи государственных измен. После этого экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива заявил, что западные спецслужбы в скором времени могут ликвидировать Баканова.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов находится под следствием из-за провальной работы ведомства перед спецоперацией, а также на ее начальном этапе. Об этом сообщил официальный представитель офиса президента Украины Владимира Зеленского. «Все в ужасе от того, как руководил Баканов, полный провал по многим направлениям», — сообщают в украинских медиа со ссылкой на официального представителя Зеленского. В действиях Баканова усмотрели преступную халатность. Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ об отстранении главы СБУ Ивана Баканова. По словам украинского лидера, в этой госструктуре участились случаи государственных измен. После этого экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива заявил, что западные спецслужбы в скором времени могут ликвидировать Баканова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...