Экс-главу СБУ Баканова будут судить за провальную работу перед спецоперацией 07 марта 2023 в 00:39 Размер текста - 17 + Иван Баканов находится под следствием Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов находится под следствием из-за провальной работы ведомства перед спецоперацией, а также на ее начальном этапе. Об этом сообщил официальный представитель офиса президента Украины Владимира Зеленского. «Все в ужасе от того, как руководил Баканов, полный провал по многим направлениям», — сообщают в украинских медиа со ссылкой на официального представителя Зеленского. В действиях Баканова усмотрели преступную халатность. Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ об отстранении главы СБУ Ивана Баканова. По словам украинского лидера, в этой госструктуре участились случаи государственных измен. После этого экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива заявил, что западные спецслужбы в скором времени могут ликвидировать Баканова. Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов находится под следствием из-за провальной работы ведомства перед спецоперацией, а также на ее начальном этапе. Об этом сообщил официальный представитель офиса президента Украины Владимира Зеленского. «Все в ужасе от того, как руководил Баканов, полный провал по многим направлениям», — сообщают в украинских медиа со ссылкой на официального представителя Зеленского. В действиях Баканова усмотрели преступную халатность. Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ об отстранении главы СБУ Ивана Баканова. По словам украинского лидера, в этой госструктуре участились случаи государственных измен. После этого экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива заявил, что западные спецслужбы в скором времени могут ликвидировать Баканова. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям