Экс-главу СБУ Баканова будут судить за провальную работу перед спецоперацией

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов находится под следствием из-за провальной работы ведомства перед спецоперацией, а также на ее начальном этапе. Об этом сообщил официальный представитель офиса президента Украины Владимира Зеленского.
«Все в ужасе от того, как руководил Баканов, полный провал по многим направлениям», — сообщают в украинских медиа со ссылкой на официального представителя Зеленского. В действиях Баканова усмотрели преступную халатность.
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ об отстранении главы СБУ Ивана Баканова. По словам украинского лидера, в этой госструктуре участились случаи государственных измен. После этого экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива заявил, что западные спецслужбы в скором времени могут ликвидировать Баканова.
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