Екатеринбуржцы составили топ городов, куда хотят мигрировать

Ради большой зарплаты екатеринбуржцы больше всего хотят переехать в Санкт-Петербург и Челябинск

22 марта 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

Самыми популярными городами для переезда стали Санкт-Петербург и Челябинск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Екатеринбурга составили рейтинг городов России, куда хотят мигрировать из родного города по работе, если поступят подходящие условия. Своим исследованием с корреспондентом URA.RU поделились в сервисе по подбору персонала «Работа.ру». «Стоит начать с того, что по такому плану переезда готовы сменить место проживания 53% опрошенных екатеринбуржцев. Самым желанным городом для миграции является Санкт-Петербург, туда хотят попасть 41% жителей столицы Урала. Порядка 28% горожан выбрали Челябинск, а третье место в рейтинге занял город Сочи (25%). Только на четвертом месте расположилась Москва — ее указали 20% опрошенных», — рассказал замгендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. Также в список попали Казань (17%), Тюмень (16%), Калининград (12%) и Новосибирск (12%). Главным условием для переезда респонденты из Екатеринбурга называли повышение заработной платы. Помимо этого, важными факторами для переезда стали комфортный климат, развитая инфраструктура, сильное профессиональное сообщество в новом городе и хорошая экология. Ранее URA.RU писало, что Свердловскую область начали массово покидать мигранты. С января по август 2022 года количество покинувших регион превысило количество въезжающих на 4 264 человека.

Жители Екатеринбурга составили рейтинг городов России, куда хотят мигрировать из родного города по работе, если поступят подходящие условия. Своим исследованием с корреспондентом URA.RU поделились в сервисе по подбору персонала «Работа.ру». «Стоит начать с того, что по такому плану переезда готовы сменить место проживания 53% опрошенных екатеринбуржцев. Самым желанным городом для миграции является Санкт-Петербург, туда хотят попасть 41% жителей столицы Урала. Порядка 28% горожан выбрали Челябинск, а третье место в рейтинге занял город Сочи (25%). Только на четвертом месте расположилась Москва — ее указали 20% опрошенных», — рассказал замгендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. Также в список попали Казань (17%), Тюмень (16%), Калининград (12%) и Новосибирск (12%). Главным условием для переезда респонденты из Екатеринбурга называли повышение заработной платы. Помимо этого, важными факторами для переезда стали комфортный климат, развитая инфраструктура, сильное профессиональное сообщество в новом городе и хорошая экология. Ранее URA.RU писало, что Свердловскую область начали массово покидать мигранты. С января по август 2022 года количество покинувших регион превысило количество въезжающих на 4 264 человека.