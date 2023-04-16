Политолог Михайлов: Зеленский пасхальным поздравлением подписал себе приговор

16 апреля 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Поздравление Владимира Зеленского с Пасхой выглядело провокационным на фоне Киево-Печерской лавры, заявил политолог Михайлов Фото: Официальный сайт президента Украины Пасхальное поздравление президента Украины Владимира Зеленского на фоне Киево-Печерской лавры может расколоть общество, так как многие жители поддерживают каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). С таким заявлением выступил политолог Евгений Михайлов. Ранее в Офисе Зеленского потребовали «уничтожить» УПЦ. «На Украине очень много сторонников канонической Украинской православной церкви, не раскольнической. И Зеленский своим выступлением показал, на чьей он стороне. И тем самым расставил акценты — все, обратного пути не будет, раскольничество продолжится, сатанизм возглавил Украину. Тем самым Зеленский подписал себе приговор, на самом деле», — рассказал политолог телеканалу 360. Ранее URA.RU писало, что советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил о желании Киева «уничтожить» православную церковь на Украине. Позже стало известно, что Киевский суд отправил под стражу настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Прихожане после этого начали обвинять украинское правительство в безумии.

Пасхальное поздравление президента Украины Владимира Зеленского на фоне Киево-Печерской лавры может расколоть общество, так как многие жители поддерживают каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). С таким заявлением выступил политолог Евгений Михайлов. Ранее в Офисе Зеленского потребовали «уничтожить» УПЦ. «На Украине очень много сторонников канонической Украинской православной церкви, не раскольнической. И Зеленский своим выступлением показал, на чьей он стороне. И тем самым расставил акценты — все, обратного пути не будет, раскольничество продолжится, сатанизм возглавил Украину. Тем самым Зеленский подписал себе приговор, на самом деле», — рассказал политолог телеканалу 360. Ранее URA.RU писало, что советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил о желании Киева «уничтожить» православную церковь на Украине. Позже стало известно, что Киевский суд отправил под стражу настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Прихожане после этого начали обвинять украинское правительство в безумии.