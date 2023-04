В Пентагоне заявили, что Польша стала лидером НАТО в Европе

Польша является «стержнем» по укреплению обороны Европы, сказала Селеста Валландер Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Польша стала лидером среди союзников по НАТО в Европе. Об этом заявила помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер. «Польша стала лидером среди союзников по НАТО в Европе», — заявила Селеста Валландер. Ее слова приводит издание The First News . По словам представителя Пентагона, восточный фланг Североатлантического альянса вместе с Польшей являются «стержнем» по укреплению обороны стран Европы. Ранее сообщалось, что Польша намерена создать самую мощную сухопутную армию в Европе. По данным издания The Telegraph, численность польских войск планируется увеличить до 300 тысяч военных. Также в планах Варшавы закупить тысячу танков, 288 южнокорейских РСЗО и множество другой военной техники у Южной Кореи, передает телеканал 360.

