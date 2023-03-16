США отправят в Польшу 800 ракет Hellfire, которые Арестович попросил для ВСУ

17 марта 2023 в 02:09 Размер текста - 17 +

16 марта Алексей Арестович попросил США отправить на Украину эти ракеты Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки отправят в Польшу 800 ракет Hellfire класса «воздух-земля», которые ранее экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович попросил для украинской армии. об этом сообщают представители агентства по оборонному сотрудничеству США. «Госдепартамент вынес определение, одобряющее потенциальную… продажу правительству Польши ракет AGM-114R2 Hellfire и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 150 миллионов долларов», — сказано в сообщении, передает РИА Новости. Американские военные отметили, что передача ракет должна усовершенствовать армию Польши и укрепить их отношения с армией США. Ранее, 16 марта, Алексей Арестович сообщил, что подготовка к контрнаступлению идет полным ходом. Он отметил, что сейчас украинские пилоты проходят подготовку на самолетах западного образца. По его словам, решающим моментом для начала наступления будет решение о поставках к ним ракет большой дальности класса «воздух-воздух» и «воздух-земля».

Соединенные Штаты Америки отправят в Польшу 800 ракет Hellfire класса «воздух-земля», которые ранее экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович попросил для украинской армии. об этом сообщают представители агентства по оборонному сотрудничеству США. «Госдепартамент вынес определение, одобряющее потенциальную… продажу правительству Польши ракет AGM-114R2 Hellfire и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 150 миллионов долларов», — сказано в сообщении, передает РИА Новости. Американские военные отметили, что передача ракет должна усовершенствовать армию Польши и укрепить их отношения с армией США. Ранее, 16 марта, Алексей Арестович сообщил, что подготовка к контрнаступлению идет полным ходом. Он отметил, что сейчас украинские пилоты проходят подготовку на самолетах западного образца. По его словам, решающим моментом для начала наступления будет решение о поставках к ним ракет большой дальности класса «воздух-воздух» и «воздух-земля».