Бывший боец ЧВК «Вагнер» Сергей Меркулов погиб в Брянской области во время обстрела Вооруженных сил Украины 29 апреля. Солдат участвовал в боевых действиях полгода.
«Бывший боец ЧВК „Вагнер“ погиб после субботнего обстрела поселка Суземка в Брянской области. По нашей информации, 46-летний Сергей Меркулов вернулся домой 24 апреля после полугода службы на передовой», — сообщает telegram-канал Mash.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаку ВСУ по поселку Суземка 29. Из-за атаки был разрушен жилой дом, погибло два человека. Представитель Госдепа США Патель заявил, что США будут поддерживать украинские атаки по городам России, передает «Федеральное агентство новостей». Таким образом он прокомментировал атаку ВСУ по Брянской области.
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