Медведев пригласил Маска в освобожденный Артемовск

Дмитрий Медведев предложил Илону Маску посмотреть на Артемовск
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил исполнительного директора Twitter Илона Маска посетить Артемовск (Бахмут). Пост Медведев опубликовал в соцсети.
«Илон Маск, ты спрашивал меня о Бахмуте… Приезжай и посмотри сам», — написал Медведев. Так зампред ответил на прошлогодний пост Маска про ситуацию в городе. Тогда бизнесмен спросил у Медведева, как обстоят дела в Артемовске.
Артемовск был освобожден силами ЧВК «Вагнер» 20 мая 2023 года. Однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказались признавать потерю города.
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