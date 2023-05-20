Медведев пригласил Маска в освобожденный Артемовск

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Парад Победы. Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев предложил Илону Маску посмотреть на Артемовск Фото:

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил исполнительного директора Twitter Илона Маска посетить Артемовск (Бахмут). Пост Медведев опубликовал в соцсети.

«Илон Маск, ты спрашивал меня о Бахмуте… Приезжай и посмотри сам», — написал Медведев. Так зампред ответил на прошлогодний пост Маска про ситуацию в городе. Тогда бизнесмен спросил у Медведева, как обстоят дела в Артемовске.

Артемовск был освобожден силами ЧВК «Вагнер» 20 мая 2023 года. Однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказались признавать потерю города.

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригласил исполнительного директора Twitter Илона Маска посетить Артемовск (Бахмут). Пост Медведев опубликовал в соцсети. «Илон Маск, ты спрашивал меня о Бахмуте… Приезжай и посмотри сам», — написал Медведев. Так зампред ответил на прошлогодний пост Маска про ситуацию в городе. Тогда бизнесмен спросил у Медведева, как обстоят дела в Артемовске. Артемовск был освобожден силами ЧВК «Вагнер» 20 мая 2023 года. Однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказались признавать потерю города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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