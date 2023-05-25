Зеленский назначил нового замглавы СБУ

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Зеленский назначил нового замглавы СБУ Сергея Наумюка Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы Службы безопасности Украины. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы страны. Им станет Сергей Наумюк.

«Назначить Наумюка Сергея Анатольевича заместителем главы СБУ», — отмечается в тексте указа под номером 298/2023. Наумюк до этого руководил одним из подразделений Национального антикоррупционного бюро Украины. Ранее должность занимал Александр Якушев.

Зеленский начал перестановки в стране в апреле 2023 года. Политологи предполагают, что Запад направил украинскому лидеру «черный список» чиновников, которых нужно уволить в связи с коррупцией.

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы Службы безопасности Украины. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы страны. Им станет Сергей Наумюк. «Назначить Наумюка Сергея Анатольевича заместителем главы СБУ», — отмечается в тексте указа под номером 298/2023. Наумюк до этого руководил одним из подразделений Национального антикоррупционного бюро Украины. Ранее должность занимал Александр Якушев. Зеленский начал перестановки в стране в апреле 2023 года. Политологи предполагают, что Запад направил украинскому лидеру «черный список» чиновников, которых нужно уволить в связи с коррупцией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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