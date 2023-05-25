Зеленский назначил нового замглавы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя главы Службы безопасности Украины. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы страны. Им станет Сергей Наумюк.
«Назначить Наумюка Сергея Анатольевича заместителем главы СБУ», — отмечается в тексте указа под номером 298/2023. Наумюк до этого руководил одним из подразделений Национального антикоррупционного бюро Украины. Ранее должность занимал Александр Якушев.
Зеленский начал перестановки в стране в апреле 2023 года. Политологи предполагают, что Запад направил украинскому лидеру «черный список» чиновников, которых нужно уволить в связи с коррупцией.
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