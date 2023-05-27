В Бердянске был нанесен ракетный удар Вооруженными силами Украины (ВСУ), предположительно, по базе отдыха. Об этом сообщили журналисты в социальных сетях. Официальных подтверждений пока нет.
«В Бердянске прогремел взрыв — в небо поднялся столб густого дыма. Предположительно, удар был нанесен по базе отдыха. Местные издания сообщают о двух прилетах в районе порта Бердянска», — пишут в telegram-канале Readovka.
По их словам, на данный момент официальной информации не поступало. О пострадавших, а также повреждениях инфраструктуры пока ничего неизвестно. Подробности происшествия выясняются.
Ранее URA.RU писало, что армия Украины 21 мая ударила по Запорожской области британскими ракетами Storm Shadow. Офицер Народной милиции ДНР с позывным «Ситх» в интервью военкору URA.RU заявлял, что ВСУ, вероятно, начнут свое контрнаступление на запорожском направлении.
Обновлено в 13:38:
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов объяснил звуки взрывов и выстрелов проведением боевого слаживания подразделений ВС РФ в пригороде Бердянска. В своем telegram-канале он попросил жителей сохранять спокойствие.
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