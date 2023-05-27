Readovka: ВСУ ударили по базе отдыха в Бердянске. Видео 27 мая 2023 в 13:28 Размер текста - 17 + Было зафиксировано два прилета в районе порта Бердянска, сообщают местные каналы Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Бердянске был нанесен ракетный удар Вооруженными силами Украины (ВСУ), предположительно, по базе отдыха. Об этом сообщили журналисты в социальных сетях. Официальных подтверждений пока нет. «В Бердянске прогремел взрыв — в небо поднялся столб густого дыма. Предположительно, удар был нанесен по базе отдыха. Местные издания сообщают о двух прилетах в районе порта Бердянска», — пишут в telegram-канале Readovka. По их словам, на данный момент официальной информации не поступало. О пострадавших, а также повреждениях инфраструктуры пока ничего неизвестно. Подробности происшествия выясняются. Ранее URA.RU писало, что армия Украины 21 мая ударила по Запорожской области британскими ракетами Storm Shadow. Офицер Народной милиции ДНР с позывным «Ситх» в интервью военкору URA.RU заявлял, что ВСУ, вероятно, начнут свое контрнаступление на запорожском направлении. Обновлено в 13:38: Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов объяснил звуки взрывов и выстрелов проведением боевого слаживания подразделений ВС РФ в пригороде Бердянска. В своем telegram-канале он попросил жителей сохранять спокойствие. В Бердянске был нанесен ракетный удар Вооруженными силами Украины (ВСУ), предположительно, по базе отдыха. Об этом сообщили журналисты в социальных сетях. Официальных подтверждений пока нет. «В Бердянске прогремел взрыв — в небо поднялся столб густого дыма. Предположительно, удар был нанесен по базе отдыха. Местные издания сообщают о двух прилетах в районе порта Бердянска», — пишут в telegram-канале Readovka. По их словам, на данный момент официальной информации не поступало. О пострадавших, а также повреждениях инфраструктуры пока ничего неизвестно. Подробности происшествия выясняются. Ранее URA.RU писало, что армия Украины 21 мая ударила по Запорожской области британскими ракетами Storm Shadow. Офицер Народной милиции ДНР с позывным «Ситх» в интервью военкору URA.RU заявлял, что ВСУ, вероятно, начнут свое контрнаступление на запорожском направлении. Обновлено в 13:38: Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов объяснил звуки взрывов и выстрелов проведением боевого слаживания подразделений ВС РФ в пригороде Бердянска. В своем telegram-канале он попросил жителей сохранять спокойствие. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям